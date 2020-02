PSG Mercato : L’avenir de Mauro Icardi lié à Thomas Tuchel ?

Arrivé dans les derniers jours du mercato estival, Mauro Icardi est prêté cette saison au PSG avec option d’achat. Après une première partie de saison aboutie, sa situation s’est quelque peu détériorée à Paris.

L’avenir de Mauro Icardi au PSG compromis par Thomas Tuchel ?

Prêté cette saison par l’Inter Milan au PSG, Mauro Icardi a réussi à reléguer Edinson Cavani sur le banc des remplaçants. Après une première moitié de saison aboutie, on pouvait penser que l’attaquant argentin pourrait s’installer dans la durée au PSG. Sauf que depuis quelques semaines, le joueur de 27 ans semble ne plus être à son aise au Paris Saint-Germain.

Si Mauro Icardi n’affiche plus sa forme de la première partie de saison, Foot Mercato révèle également que ses rapports avec Thomas Tuchel se seraient détériorés. Le média rapporte ainsi que l’attaquant argentin s’en était vivement pris à son entraîneur après qu’il ait appris qu’il serait sur le banc contre le Borussia Dortmund le 18 février.

D’après Foot Mercato, les échanges vifs entre Mauro Icardi et Thomas Tuchel ont été calmés par quelques joueurs parisiens. Après le revers au Signal Iduna Park, la même source dévoile que l’Argentin a quitté le groupe WhatsApp où il discute avec ses coéquipiers. Mais il serait revenu à la raison suite à l’intervention de ses compatriotes du PSG.

L’affront de trop pour Thomas Tuchel ?

Avec ces révélations, on peut dire que l’avenir de Mauro Icardi continue de s’obscurcir du côté du PSG. Les médias révélaient d’ailleurs il y a quelques jours que l’avant-centre n’était plus disposé à poursuivre avec le Paris Saint-Germain. Certains journaux, notamment Tuttosport, indiquaient que Wanda Nara, sa compagne et agent, pencherait pour un retour d’ Icardi en Italie.

Il faut dire que les dernières semaines ont été agitées pour Thomas Tuchel et ses joueurs. Le coach du PSG avait d’abord eu une brouille avec Kylian Mbappé, il aurait ensuite eu une prise de bec avec Leandro Paredes avant de se faire injurier par le frère de Presnel Kimpembe. Autant de facteurs qui ne font que fragiliser l’Allemand à la veille du match retour contre le Borussia Dortmund.