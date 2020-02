OL-Juventus (1-0) : Le buteur Tousart s’enflamme après l’exploit

Lucas Tousart, l’auteur de l’unique but de la victoire de l’ OL sur la Juventus est revenu sur leur exploit au Groupama Stadium. Il exprime sa double joie, pour sa réalisation personnelle et le succès collectif.

OL : Lucas Tousart salue la performance collective de Lyon

Grâce au but de Lucas Tousart contre la Juventus (1-0, 31e), l’ OL a pris une petite option sur la qualification en quarts de finale de la Ligue des Champions. En attendant le match retour, le 17 mars à Turin, le milieu de terrain savoure le succès de mercredi soir. « Nous avons livré un gros match », s’est-il réjoui, dans des propos rapportés par L’Équipe.

« La première période a été beaucoup plus maîtrisée et la seconde plus délicate, mais nous avons bien défendu ensemble », a souligné le buteur ensuite. « Normal » selon Lucas Touart, car Lyon avait en face de lui, la Juventus au grand complet.

« C’était un très bon match et une bonne performance de toute l'équipe collectivement et tactiquement », a-t-il commenté, avant d’évoquer son but décisif. En effet, le Tricolore Espoir se dit « très heureux d'avoir marqué, d'avoir aidé l'équipe à gagner ». « Cela me fait plaisir de marquer dans ce type de match », a-t-il exprimé.

Lucas Touart tourné vers le derby OL - ASSE

L’ OL a fait le plein de confiance en battant la Juventus, en Ligue des Champions. Cela, avant le non moins important derby contre l’ ASSE, dimanche (coup d’envoi à 21 h). « Cette victoire va nous donner beaucoup de confiance pour les échéances de fin de saison et notamment le derby contre Saint-Étienne », a admis Lucas Tousart.

L’Olympique Lyonnais a bénéficié du soutien massif de ses supporters pour infliger la défaite à la Vieille Dame. Et le buteur des Gones les a félicités, tout en espérant les revoir aussi nombreux dimanche soir, contre le voisin et rival.

« Le public a été extraordinaire. Nous avons su emballer le match, mais ce sont les supporters qu'il faut féliciter aussi. Ils nous ont poussés. Vraiment en seconde période c'était difficile, mais quand on entend tout ce monde crier, cela permet de se surpasser. Nous sommes allés chercher la victoire tous ensemble. C'était la victoire de toute une ville, tout un stade », a souligné Lucas Tousart.