AS Monaco Mercato : L'ASM a trouvé le successeur de Slimani !

Revenue dans la course pour une qualification européenne la saison prochaine, l'AS Monaco aura des dossiers épineux à gérer durant la prochaine intersaison. Celui d'Islam Slimani en fera notamment partie, et les dirigeants monégasques semblent déjà prêts à remplacer l'Algérien.

Le meilleur buteur du Championnat de Turquie dans le viseur de Monaco ?

Seulement prêté par Leicester, rien n'indique actuellement qu'Islam Slimani restera à l'AS Monaco la saison prochaine. Même si le club monégasque dispose d'une option d'achat pour l'homme aux 9 buts et 8 passes décisives en Ligue 1, il se pourrait bien que les envies de départ manifestées par le champion d'Afrique 2019 durant le mercato hivernal aient laissé des traces.

Et les dernières rumeurs de transfert semblent d'ailleurs abonder dans le sens d'un départ puisque les dirigeants du club de la Principauté auraient déjà identifié une cible pour remplacer le costaud Slimani.

C'est ainsi que des informations émanant du média turc Fotosport évoquent un intérêt de Monaco pour Alexander Sorloth, l'attaquant du club de Trabzonspor, actuel deuxième du Championnat de Turquie.

Prêté avec option d'achat par Crystal Palace - un club dans lequel il n'a pas réussi à s'imposer - le grand gabarit norvégien (1,95m pour 90 kg) explose littéralement cette saison en Turquie puisqu'il trône en tête du classement des buteurs de Süper Lig avec 19 réalisations.

Pour s'offrir les services de l'ancien de Rosenborg, Monaco serait prêt, selon le média turc, à offrir 15 millions d'euros à Crystal Palace dès l'été prochain.

La lutte risque cependant d'être rude pour le faire venir puisque le Real Madrid aurait également un oeil sur l'international norvégien (22 sélections, 6 buts), qui pourrait aussi très bien décider de rester dans son club actuel si Trabzonspor se qualifie pour la prochaine Ligue des Champions.