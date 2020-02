Stade Rennais : Grenier forfait pour le déplacement à Toulouse

Victime d’une blessure au mollet, Clément Grenier a repris l’entrainement collectif avec le Stade Rennais. Mais le milieu de terrain devra patienter avant de faire son retour dans le groupe rennais. Il sera absent pour le déplacement à Toulouse.

Clément Grenier trop juste pour le déplacement à Toulouse

« Bientôt de retour avec le groupe. J’ai hâte. Let’s Go », a récemment posté Clément Grenier sur son compte Twitter. Le milieu de terrain affichait clairement son optimiste pour son retour à la compétition.

Touché lors de la victoire face à Angers (4-3) en Coupe de France, Clément Grenier a repris l’entrainement avec le groupe du Stade Rennais ce jeudi, signe que son retour à la compétition est de plus en plus proche. Mais le joueur de 29 ans n’a pas encore suffisamment récupéré de sa blessure au mollet. Il n'est pas opérationnel pour disputer le match contre Toulouse FC. Une rencontre qui se déroulera ce samedi à partir de 20 heures au stadium TFC, comptant pour la 27e journée de Ligue 1.

Dans des propos rapportés par Ouest France, Julien Stéphan a expliqué qu’il ne veut prendre aucun risque avec son milieu de terrain. « Entre sa blessure à Lyon et à Angers, ça fait deux mois et demi. Il faudra être progressif dans la charge de travail et voir les sensations pour prendre les bonnes décisions », a déclaré le coach breton.

Trois Rennais absents contre Toulouse

Clément Grenier ne jouera donc pas le match contre la lanterne rouge du championnat. Un match que Jérémy Morel manquera également. Le défenseur central n'est toujours pas remis de sa blessure à la cuisse. Le Stade Rennais sera aussi privé de James Léa Siliki. Le milieu de terrain est suspendu. Ces trois joueurs seront donc absents pour le déplacement à Toulouse.

Poursuivant, Julien Stéphan a tenu à faire une précision concernant l’absence de certains joueurs à l’entrainement ce jeudi. « Certains ont beaucoup enchaîné, ils pouvaient avoir besoin de lâcher une journée, faire autre chose qu’une activité terrain en tout cas. C’est la raison pour laquelle tout le monde n’était pas sur le terrain aujourd’hui », a-t-il indiqué.