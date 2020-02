LOSC-Mercato : Rafael Leao, Lille remporte une première bataille

Arrivé libre au LOSC, à l’été 2018, Rafael Leao a été transféré à l’AC Milan après une saison en Ligue 1. Cependant, le joueur de 20 ans est toujours au centre d’un conflit avec le Sporting Portugal. Un verdict a d'ailleurs été rendu dans cette affaire.

Affaire Rafael Leao, la FIFA tranche en faveur du LOSC

Transféré par le LOSC à l’AC Milan en août 2019, Rafael Leao continue d’être associé au club lillois. Et pour cause, le Sporting Portugal conteste son départ libre à Lille, en août 2018. Mais le club lisboète vient de perdre une bataille au sujet du jeune attaquant. En effet, le club portugais a appris que la FIFA a rendu un verdict sur le litige.

« Dans le cas de Rafael Leão, la FIFA déclare que la demande de Sporting CP est irrecevable, mais n’apprécie pas le fond », a-t-il appris. Dans son même communiqué officiel sur son site internet, le Sporting envisage de déposer un recours devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Pour les faits, rappelons que Rafael Leao, tout comme d’autres joueurs du club portugais, dont Gelson Martins (AS Monaco) et Rui Patricio (Wolverhampton) avaient résilié leur contrat avec les Lions. Suite aux difficultés financières de la formation basée à Lisbonne et aux tensions avec les supporters du club.

Ainsi, l’international Espoir portugais avait rejoint librement le LOSC, en août 2018, et s’y était engagé pour 5 saisons. Une signature que le Sporting juge « inacceptable », estimant que le joueur a rompu son contrat de façon unilatérale.

Le Sporting Portugal réclame 45 M€ au LOSC pour Rafael Leao

C’est sur cette base que les dirigeants portugais ont déposé une plainte auprès de la FIFA. Dans leur requête, ils réclameraient 45 millions d'euros à Lille OSC. Un montant correspondant à la clause libératoire de Rafael Leao, du temps où il était encore au Sporting club.

Pour mémoire, le LOSC a transféré la pépite de 20 ans à Milan, contre un chèque estimé à 35 M€. Avec le club lombard, elle a disputé 20 matchs de Serie A et a marqué 2 buts pour une passe décisive délivrée, cette saison.