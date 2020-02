AS Monaco : Badiashile, l'arrivée de Moreno lui a fait du bien

Cinquième avant de recevoir le Stade de Reims samedi soir, l'AS Monaco souhaitera entretenir sa bonne dynamique actuelle face aux Champenois. Présent en conférence de presse ce jeudi, Benoît Badiashile a évoqué cette rencontre mais aussi sa situation personnelle.

Badiashile détaille les bienfaits de l'arrivée de Moreno

Mieux en place et plus solide collectivement depuis quelques journées, l'AS Monaco est incontestablement devenue une meilleure équipe depuis l'arrivée sur le banc de l'Espagnol Robert Moreno, ce que prouve d'ailleurs sa cinquième place au classement.

Si le collectif va mieux, c'est également le cas de certaines individualités, à l'image des attaquants Islam Slimani et Stevan Jovetic ou encore de Benoît Badiashile pour ce qui concerne le côté défensif.

Très souvent aligné en défense centrale par Leonardo Jardim lors de la première moitié de la saison, le jeune joueur de 18 ans avait ensuite connu une période beaucoup moins faste en décembre et en janvier, deux mois lors desquels il eut le droit de ne jouer que les coupes nationales.

Mais sa situation a de nouveau évolué positivement depuis quelques semaines puisqu'il a été titularisé par son entraîneur lors des trois derniers déplacements de l'ASM en Championnat, Moreno préférant en revanche aligner Kamil Glik aux côtés de Guillermo Maripan lorsque son équipe évolue à domicile.

Revenu donc en odeur de sainteté sur le Rocher, l'international U19 (15 sélections) se réjouit d'avoir retrouvé du temps de jeu et a confié apprécier le savoir-faire de son nouvel entraîneur.

"Robert Moreno me donne énormément de conseils, surtout par rapport à la concentration, un point sur lequel je dois progresser. Il me parle de détails qu'un défenseur doit connaitre. C'est un coach qui parle énormément à ses joueurs. Il m'apporte assurance, confiance et stabilité", a expliqué le grand défenseur d'1m94.

Logiquement sur le banc ce week-end puisque Monaco évoluera à domicile, Benoît Badiashile devrait normalement retrouver le terrain le week-end suivant lors du derby de la Côte d'Azur contre l'OGC Nice.