Ex-OM Mercato : Adil Rami justifie sa signature en Russie

Parti de l’ OM en début de saison pour Fenerbahçe, Adil Rami s’est engagé il y a quelques jours avec les Russes du FK Sotchi. Le défenseur français est récemment revenu sur sa signature en Russie.

Adil Rami donne la raison de son départ en Russie

En l’espace de six mois, Adil Rami va découvrir un troisième championnat. Le défenseur français s’est engagé avec le FK Sotchi pour le reste de la saison. L’ancien joueur de l’ OM vient de dévoiler la raison pour laquelle il a choisi la formation russe.

Pour Adil Rami, le plus important pour lui était de retrouver du temps de jeu considérable, loin des calculs financiers. « J’ai une belle carrière et je n’ai rien à prouver à personne, je veux juste jouer au football », a lâché l’ancien joueur de Marseille aux médias de son nouveau club. En Turquie, le défenseur de 34 ans ne disposait pas vraiment de temps de jeu.

Le grand challenge du FK Sotchi

En six mois passés en Turquie, Adil Rami n’a joué que sept matches avec Fenerbahçe, dont une seule rencontre de championnat et six de Coupe. Son départ commençait à se dessiner, tant il n’était pas utilisé par Ersun Yanal, l’entraîneur de la formation stambouliote. Outre le temps de jeu dont il pourra disposer avec son transfert en Russie, le défenseur français a un véritable défi à relever avec le FK Sotchi.

Le nouveau club d’ Adil Rami est en effet la lanterne rouge du championnat. Avec la signature du Français, le FK Sotchi espère sans doute renforcer son arrière-garde pour se maintenir dans l’élite du football russe à la fin de la saison. A 34 ans, l’ancien marseillais passé par l’ OM, le Milan AC ou encore Valence peut apporter son expérience au FK Sotchi.