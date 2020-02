Stade Rennais : Niang se méfie de Toulouse, la lanterne rouge

Ce samedi, le Stade Rennais se déplace à Toulouse avec la ferme intention d’engranger un nouveau succès. Mbaye Niang reste toutefois méfiant. L’attaquant rennais sait que son équipe devra batailler pour aller chercher la victoire face à la lanterne rouge du championnat.

Stade Rennais : Mbaye Niang ne sous-estime pas Toulouse FC

Après sa victoire in extremis face à Nîmes Olympique (2-1), le Stade Rennais se déplace ce samedi (20h) à Toulouse pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Encore une occasion pour le club rennais de conforter sa troisième place au classement, face à un Téfécé bien mal en point.

En effet, les Toulousains enchainent les résultats négatifs cette saison. Une spirale négative qui fait dire aux observateurs de Ligue 1 que le Stade Rennais est déjà assuré de repartir de Toulouse avec les trois points. Mais Mbaye Niang n'approuve pas forcement cet avis. Pour l’attaquant breton, ce discours est carrément trompeur.

Lors d’une interview accordée au site du club, le buteur sénégalais explique qu’il « faut respecter Toulouse, car ils ont fait de bons matchs. Il ont de bons joueurs », capables de déjouer les pronostics. Mbaye Niang ne sous-estime pas la lanterne rouge du championnat et rappelle qu’il ne faudra pas se reposer sur ses lauriers « sinon on risque de tomber dans un piège » face à Toulouse. L'attaquant rennais s’attend donc à un match compliqué face au bon dernier du championnat. « On a battu le 18e à la 90e minute le week-end dernier. On peut voir donc que la Ligue 1, c’est compliqué », a-t-il expliqué.

Mbaye Niang reste optimiste malgré tout

Toutefois, l’attaquant rennais reste très confiant pour le déplacement à Toulouse. Pour lui, « il faudra appliquer les consignes et donner le maximum », afin de venir à bout du club toulousain. Autrement dit, les hommes de Julien Stéphan devront tout donner pour aller chercher une victoire en terres toulousaines.

Les Rennais aborderont donc cette rencontre avec un esprit conquérant, c'est du moins ce qu'espère Mbaye Niang. « Le mental, c’est ce qui fait la force d’un groupe dans une fin de championnat. J’espère que l’on va garder cet état d’esprit jusqu’à la fin et que cela va nous amener encore beaucoup de points », a-t-il conclu. Les prochains adversaires du Stade Rennais sont déjà avertis.