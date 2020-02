OL : LDC, Bruno Guimaraes fait des émules après la Juventus

Mercredi soir, Bruno Guimaraes a participé au succès de l’ OL (1-0) contre la Juventus de Turin en Ligue des Champions. La prestation du Brésilien a fortement été appréciée.

Un Bruno Guimaraes record contre la Juventus

Bruno Guimaraes continue de prendre ses marques avec l’ OL. Mercredi, il a été l’un des hommes forts de la victoire (1-0) contre la Juventus de Turin au Groupama Stadium. Contre les Bianconeri, le milieu de terrain de 22 ans recruté en janvier ne disputait pourtant que son deuxième match avec Lyon.

Pour sa première devant son public, Bruno Guimaraes a été l’auteur d’une prestation aboutie. Les chiffres parlent en faveur de la nouvelle pépite de l’ OL. Contre la Juventus de Turin, le capitaine de la sélection olympique du Brésil a réussi 96,4% de ses passes dans le camp adverse, le meilleur total de la rencontre. De même, il est le joueur ayant réalisé le plus d’interceptions (4). Le crack auriverde a également remporté 7 duels durant la rencontre.

Guimaraes, le nouveau talisman de l’ OL ?

Ces chiffres sont d’autant plus impressionnants que Bruno Guimaraes disputait sa première rencontre en Coupe d’Europe, qui plus est contre la Juventus de Turin, sérieux prétendant au titre. Mais le Brésilien n’a pas tremblé et a étalé tout son talent contre les Bianconeri. Au Groupama Stadium, le milieu de terrain signait sa deuxième titularisation avec l’ OL.

Vendredi, Bruno Guimaraes avait effectué sa première à Saint-Symphorien lors de la victoire (2-0) contre Metz. Les Gones renouaient alors avec le succès après quatre matches sans victoire en Ligue 1. Avec lui, l’ OL enchaîne un nouveau succès et enregistre surtout un clean-sheet. Ce qui est de bon augure avant le match retour.

Coéquipier de Bruno Guimaraes, Anthony Lopez n’a pas hésité à saluer la prestation du Brésilien après la rencontre. « C’est vraiment un très bon joueur. Maintenant, à lui de continuer tout simplement », a confié le portier portugais. Comme lui, Rudi Garcia n’a pas tari d’éloges envers le Brésilien. « Intéressant », « intelligent », « technique », « très bon » sont autant de termes employés par le coach de Lyon pour décrire son poulain.

Alors qu’il commence à mettre tout le monde dans sa poche à l’ OL, deux grands rendez-vous attendent Bruno Guimaraes. Dimanche, Lyon reçoit l’ ASSE en championnat. Mercredi, les Gones seront opposés au PSG en demi-finale de la Coupe de France.