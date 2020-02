PSG : CDF, Angel Di Maria lance le choc contre l’ OL

Angel Di Maria et le PSG songent déjà à la demi-finale de la Coupe de France contre l’ OL le 4 mars, à Lyon. L’ailier parisien a annoncé la couleur sur le choc, ce jeudi.

Angel Di Maria avait promis d'offrir à Cavani son 200e but au PSG

Angel Di Maria a accordé une interview à la télévision du PSG. Il a été amené à revenir sur sa passe décisive à Edinson Cavani contre Bordeaux (4-3). Mais aussi sur le match contre le Dijon FCO et également la demi-finale de Coupe de France face à l’ OL.

Sur le but de Cavani, son 200e avec le Paris SG, Angel Di Maria avoue qu’il avait senti le bon coup. « Quand je contrôle le ballon, je le vois faire l'appel et je lui ai donné ce ballon dans le bon timing », a raconté Angel Di Maria.

« Je pense que c'est une action qui me caractérise vraiment. D'avoir le ballon et de rentrer à l'intérieur. Edison est un attaquant très expérimenté, avec beaucoup de qualités. Il cherche beaucoup le premier poteau, et sait utiliser les diagonales », a-t-il commenté ensuite.

L’Argentin a même sorti une anecdote sur sa complicité avec le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain. « Quelques jours auparavant, je lui avais dit que j'allais être celui qui lui donnerait la passe décisive de son 200e but. C'est arrivé, et j'en suis très heureux pour lui », a-t-il révélé.

PSG : Angel Di Maria s'attend à un match de haut niveau contre l' OL

Au sujet de la demi-finale de la Coupe de France contre l’ OL, Angel Di Maria s’attend à une rencontre âprement disputée. « Ce sera un match de haut niveau, avec beaucoup de très bons joueurs sur le terrain », a-t-il annoncé, car justifie-t-il : « Il y a une finale de Coupe de France à la clé, et c'est un vrai objectif pour nous que de la disputer ».

Mais bien avant d’affronter Lyon, le PSG recevra le Dijon FCO, ce samedi 29 février (17h30) au parc des Princes, lors de la 27e journée de Ligue 1. Le club bourguignon avait infligé une défaite à son homologue de la capitale (2-1). C’était le 1er novembre 2019, lors de la 12e journée du championnat. Fort de cette expérience, Angel Di Maria se méfie de l’équipe de Stéphane Jobard.

« Dijon est une équipe qui a de très bons joueurs. Ils savent ce qu'ils ont à faire sur un terrain. Et nous avons perdu chez eux au match aller. Nous savons que ce sera un match compliqué, parce que c'est une équipe qui joue un beau football », a prévenu le joueur de 32 ans.