OL - ASSE : Derby, Lyon décide de retirer les filets de protection

L’ OL avait mis les filets de protection devant les Kops du Groupama Stadium face à la Juventus. Le club rhodanien avait envisagé de reconduire cette mesure face à l’ ASSE et au PSG, mais il est finalement revenu sur sa position.

ASSE - OL : Le derby finalement sans filets de protection

L’ OL avait hissé de gigantesques filets de protection devant les virages Nord et Sud de son enceinte, lors de la réception de la Juventus. Dans le but d’éviter à ses supporters de balancer des projectiles sur l’aire de jeu. Dans son communiqué annonçant sa mesure, l’Olympique Lyonnais avait prévu de garder les filets à l’occasion du derby contre l’ ASSE et également face au PSG, en demi-finale de la Coupe de France.

« Compte tenu des risques de voir se répéter des comportements incivils et dangereux en l’absence de filets (jets de projectiles), le club est contraint, malgré ses souhaits, de mettre en œuvre les mesures nécessaires au maintien des conditions de jeu et entend se préserver ainsi de toute menace de sanction.

L’Olympique Lyonnais regrette de devoir appliquer ce dispositif et compte sur la compréhension et le soutien massif du public présent dans l’ensemble des tribunes, afin de retrouver l’ambiance des grands soirs au Groupama Stadium et pousser les joueurs à accomplir l’exploit », avait communiqué l’ OL lundi. Soit 48 heures avant le 8e de finale aller de la Ligue des Champions.

L'exploit de l' OL contre la Juve a changé la donne !

L’exploit ayant été réussi face à Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers, battus (1-0), les responsables Lyonnais ont pris la décision de retirer les filets devant les Kops. « Suite à l’atmosphère festive et positive du match OL - Juve, le club a pris la décision de retirer les filets des virages et compte sur la responsabilité individuelle de ses supporters lors des prochains matchs pour conserver cette ambiance et pousser notre équipe lors de OL - ASSE et OL - PSG », ont informé les dirigeants Gones, officiellement.

Pour rappel, l'unique but du succès de Lyon contre la Vieille Dame a été inscrit par Lucas Tousart (31e). Au sujet du derby entre les deux clubs rivaux, il est prévu ce dimanche 1er mars (21h), sans les supporters de l'AS Saint-Étienne. Ils sont interdits de déplacement dans la capitale des Gaules.