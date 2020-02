Real Madrid - Man City : Vinicius peste contre l’arbitrage

Vinicius Junior n’a pas aimé la prestation de l’arbitre du choc européen entre le Real Madrid et Manchester City. Et l’attaquant madrilène n’a pas hésité à afficher son mécontentement à l’issue de la rencontre.

Vinicius Junior très remonté après la défaite du Real Madrid

Hier mercredi, face à Manchester City en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, Vinicius Junior a été utilisé par Zinedine Zidane sur le côté gauche de l’attaque du Real Madrid. Et le moins que l’on puisse dire, c'est que l’attaquant brésilien n’a pas déçu.

Très percutant dans son couloir, Vinicius Junior a su alterner entre vitesse et technicité. À l’origine du seul but madrilène, il a délivré une passe décisive à Isco qui a ouvert le score à la 60e minute. Mais cela n’a pas été suffisant pour éviter une défaite de l'équipe madrilène à domicile. En effet, Manchester City a renversé un Real Madrid trop fébrile (2-1) en toute fin de rencontre. Un revers qui fait grincer des dents du côté de la capitale ibérique. C’est surtout un fait de jeu qui fait débat depuis hier.

L’attaquant Gabriel Jesus a égalisé de la tête après une légère poussette non signalée sur Sergio Ramos. Pour Vinicius Jr, il y a bel et bien faute sur cette action polémique. « Gabriel Jesus fait faute sur le premier but, tout le monde le sait. C’est arrivé en première mi-temps entre moi et Mahrez et il a sifflé faute. Il y a le VAR mais il (l’arbitre) ne voulait pas le regarder », a-t-il lancé avant d’être un peu plus poignant.

L’attaquant madrilène a accusé les arbitres de favoriser l’équipe adverse. « Les arbitres viennent toujours siffler contre nous et nous traitent toujours de la même manière ici (au Bernabeu) », a pesté le joueur de 19 ans qui risque de regretter ses propos.

Renversés à domicile, Vinicius Junior et les Madrilènes devront réaliser l’exploit le 17 mars prochain lors du match retour au Etihad Stadium afin d’éviter une deuxième élimination consécutive en huitième de finale de Ligue des Champions.