PSG Mercato : Rebondissement dans le dossier Kalidou Koulibaly ?

Sous contrat jusqu’en 2023 avec Naples, Kalidou Koulibaly est constamment associé au PSG. Le défenseur sénégalais vient même d’acquérir un logement à Paris. Ce qui a davantage alimenté les rumeurs au sujet de son arrivée en France.

Kalidou Koulibaly encore loin du PSG ?

Voilà qui va relancer le suspense pour Kalidou Koulibaly. Avec les dernières informations du Parisien, on pouvait penser que le défenseur de Naples devait débarquer au PSG dans les prochains mois. Le journal francilien a en effet révélé que le Sénégalais de 28 ans venait d’acquérir « un immense appartement au cœur de la capitale » pour 4 millions d’euros.

Avec les révélations du journal, tout portait à croire que Kalidou Koulibaly préparait déjà sa venue à Paris. Mais il n’en sera rien, du moins pour le moment. D’après le journaliste Abdellah Boulma, l’acquisition du défenseur de Naples n’aurait rien à voir avec une éventuelle signature au PSG. Pour lui, il ne s’agit que d’un investissement dans l’immobilier. « Il investit dans la pierre, c’est bien », a-t-il lâché selon les propos relayés par Le 10 Sport.

Un geste de Leonardo attendu pour Koulibaly ?

Avec cette sortie d’ Abdellah Boulma, on peut dire que le feuilleton Kalidou Koulibaly n’est encore qu’à ses prémices. Il est connu que Leonardo voit le Sénégalais comme le successeur de Thiago Silva. Le directeur sportif du PSG ne devrait pas avoir de mal à signer le défenseur napolitain s’il s’aligne sur la demande d’Aurelio De Laurentiis.

Les médias italiens révélaient il y a peu que le président de Naples serait prêt à brader Kalidou Koulibaly dont la clause libératoire est estimée à plus de 100 millions d’euros. Et pour cause, le dirigeant napolitain aurait mal digéré l’attitude du Sénégalais lors de la grève des joueurs en novembre. Le natif de Saint-Dié-des-Vosges était considéré comme un des leaders de la fronde.

Du côté de la direction napolitaine, on se prépare même déjà à un départ de Koulibaly. Naples a déjà obtenu un accord pour la venue d’ Amir Rrahmani. Le défenseur kosovar s’est déjà engagé avec le 6e de Serie A qu’il va rejoindre l’été prochain. Il va d’abord terminé la saison avec l’Hellas Vérone.