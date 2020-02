Ligue Europa : Arsenal, Ajax et Benfica sortis, les résultats

Les seizièmes de finale retour de la Ligue Europa ont donné lieu à une énorme surprise. Jeudi soir, le finaliste de l'édition 2019, Arsenal, a été éliminé. Ça casse également pour l'Ajax Amsterdam et le Benfica Lisbonne, alors que l'Inter Milan et Manchester United ont assuré. Retour sur les résultats.

Arsenal crucifié à la dernière minute

Les Gunners semblaient pourtant avoir fait le plus dur la semaine dernière en allant s'imposer 1-0 en Grèce. Mais Arsenal, fidèle à son inconstance chronique, a trouvé le moyen de se saborder à l'Emirates Stadium où il s’est fait éliminer en prolongation par l'Olympiakos de Mathieu Valbuena et Youssef El-Arabi (1-2).

Outre la sortie de route du finaliste de l'édition 2019, les autres faits marquants de la soirée sont les éliminations du FC Porto et du Benfica Lisbonne, battus respectivement par le Bayer Leverkusen et le Shakhtar Donetsk. La sortie de l'Ajax Amsterdam, qui n'aura pas réussi jeudi soir face à Getafe à refaire son retard de deux buts (2-1), a été l’autre surprise de la soirée. Enfin, le Celtic Glasgow, surpris à domicile par Copenhague (1-3) malgré un but sur penalty d'Odsonne Edouard, n’est pas non plus parvenu à se maintenir dans la compétition.

Les autres grands clubs de la seconde compétition européenne sont en revanche passés. Manchester United a fait le boulot face au FC Bruges. L’Inter Milan, contre Ludogorets, a assuré sa place pour la prochaine étape de cette Ligue Europa. Les Italiens, malgré le huis clos en raison du coronavirus, dans la douleur, ont arraché leur qualification tout comme le FC Séville ou l'AS Rome.

Le dernier qualifié sera connu ce vendredi soir puisque le match entre le Red Bull Salzbourg et l'Eintracht Francfort - 4-1 à l'aller pour les Allemands - a été reporté en raison d'une météo capricieuse.

Le tirage au sort a lieu ce vendredi midi à Nyon (Suisse).

Les résultats

Braga - Glasgow Rangers 0-1 (2-3 à l'aller)

Malmö - Wolfsburg 0-3 (1-2)

FC Porto - Bayer Leverkusen 1-3 (1-2)

La Gantoise - AS Rome 1-1 (0-1)

Istanbul Basaksehir - Sporting Portugal 4-1 ap (1-3)

Espanyol Barcelone - Wolverhampton 3-2 (0-4)

Linz - AZ Alkmaar 2-0 (1-1)

FC Bâle - APOEL Nicosie 1-0 (3-0)

Arsenal - Olympiakos 1-2 ap (1-0)

Celtic Glasgow - FC Copenhague 1-3 (1-1)

Manchester United - FC Bruges 5-0 (1-1)

Benfica - Shakhtar Donetsk 3-3 (1-2)

FC Séville - Cluj 0-0 (1-1)

Ajax Amsterdam - Getafe 2-1 (0-2)

Inter Milan - Ludogorets 2-1 (2-0)