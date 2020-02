Mercato Dortmund : Le plan du Real Madrid pour s’offrir Haaland

Auteur d’une excellente saison avec le Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland se retrouve désormais dans le collimateur du Real Madrid qui compte jouer sa chance à fond. Le club madrilène aurait un plan bien précis pour s’attacher les services du prodige norvégien.

Le Real Madrid passe à l’offensive pour Erling Braut Haaland

C’est sans aucun doute la révélation européenne cette saison. Erling Braut Haaland semble inarrêtable en ce moment. Le joueur de 19 ans a déjà inscrit 40 buts en 30 apparitions, toutes compétitions confondues cette saison. Ce qui fait de lui l’un des buteurs les plus prolifiques du continent.

Arrivé au Borussia Dortmund en janvier dernier, l’attaquant norvégien rayonne sous le maillot jaune et noir. Il a inscrit 12 buts en 5 rencontres sous ses nouvelles couleurs. Forcément, une telle efficacité devant les buts et un tel potentiel attirent du beau monde. Déjà dans le viseur de nombreux clubs européens, Erling Braut Haaland intéresserait fortement le Real Madrid. Selon les informations de Marca, le géant madrilène, désormais axé sur le recrutement des meilleures pépites, voudrait s’attacher les services de l’attaquant du BV 09. Et le Real Madrid aurait déjà posé les premiers jalons pour son transfert.

Achraf Hakimi dans la transaction ?

En effet, le média ibérique explique que les dirigeants de la Casa Blanca auraient contacté leurs homologues du Borussia Dortmund pour s’informer sur la situation contractuelle du prodige norvégien. Les Merengues auraient également fait part de leur envie de recruter Erling Braut Haaland à l’issue de la saison. Mais ce n'est pas tout.

Pour parvenir à ses fins, le Real Madrid ambitionnerait d’inclure un joueur dans la transaction. Prêté depuis un an et demi par le Real Madrid au Borussia Dortmund, Achraf Hakimi pourrait faire partie du deal. Ce qui faciliterait le transfert du natif de Leeds. Le club madrilène serait même très optimiste dans ce dossier.

Reste désormais à savoir si le Real Madrid parviendra à convaincre le Borussia Dortmund de lui céder sa pépite, déjà convoitée par les autres grands d’Europe. Une forte concurrence qui devrait faire monter les enchères.