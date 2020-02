OL - ASSE : Derby, Rudi Garcia en confiance après la Juventus

L’ OL s’est bien mis en confiance avant le derby contre l’ ASSE, en battant la Juventus (1-0) en Ligue des Champions. Rudi Garcia ne veut pas rater le rendez-vous avec l’ennemi.

Derby OL - ASSE : Rudi Garcia compte sur le soutien du public lyonnais

L’ OL reçoit son voisin l’ ASSE lors du 120e derby entre les deux clubs rivaux, ce dimanche 1er mars à 21h, au Groupama Stadium. Avant ce rendez-vous, l’équipe de Rudi Garcia a fait le plein de confiance en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Elle a infligé une défaite à la Juventus de Cristiano Ronaldo à Lyon.

Les joueurs du club rhodanien ont réussi cet exploit en se montrant très déterminés et solidaires face à la Vieille Dame. Le soutien du public lyonnais a été également déterminant dans ce choc. Dès lors, Rudi Garcia compte encore sur les supporters de l’Olympique Lyonnais pour battre l’AS Saint-Étienne.

« On prépare déjà l’adversaire. On a vu l’importance d’un douzième homme mercredi. Ils ont poussé et défendu avec nous jusqu’au bout et on aura encore besoin d’eux dimanche », a déclaré l’entraineur de l’ OL.

Lyon a certes laissé beaucoup « d’énergie » dans le match contre la Juventus, mais l’objectif de l’équipe est bien clair. « On a besoin de gagner le derby…, pour revenir sur les trois premiers », a indiqué Rudi Garcia sur OLTV.

L' OL va-t-il égaler l' ASSE ce dimanche ?

L’ ASSE avait gagné le derby aller à Geoffroy-Guichard (1-0), grâce à un but de la tête de Robert Beric, en toute fin de match (1-0, 90e). Lyon a donc une revanche à prendre, lors de cette 27e journée de Ligue 1. Notons que les Verts ne bénéficieront pas du soutien de leur public, car ils sont interdits de déplacement entre Rhône et Saône.

Pour mémoire, les Stéphanois comptent 44 victoires contre 43 pour les Lyonnais, sur l'ensemble de leurs confrontations, en match officiel. Les deux ennemis se sont neutralisés 32 fois. En cas donc de victoire dimanche soir, Lyon égalera Saint-Étienne.