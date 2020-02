ASSE : Saint-Étienne justifie le retrait de Ruffier sur l'affiche

L’ ASSE s’est expliquée sur le retrait de la photo de Stéphane Ruffier sur l’affiche annonçant le Stade Rennais en demi-finale de la Coupe de France.

Affiche ASSE - Rennes : la raison du retrait de Ruffier au profit de Diony

L’ ASSE a réagi à la polémique sur le retrait de l’image de Stéphane Ruffier sur l’affiche relative à la Coupe de France contre Rennes. Le club reconnait que la photo du gardien de but a bel et bien été retirée. Mais elle apprend que cela se justifie par le fait que l’AS Saint-Étienne voulait éviter les interprétations.

En effet, le portier de 33 ans se retrouvait dos à dos avec l’entraineur Claude Puel sur l’affiche initiale. Or, les deux hommes sont à couteaux tirés en ce moment. « Stéphane Ruffier et Claude Puel apparaissaient dos à dos sur la première affiche et on a préféré le remplacer par Loïs Diony pour éviter toute interprétation quant à la position du coach et de son gardien, au vu de la situation », a expliqué l’ ASSE au quotidien Le Progrès.

L'agent de Stéphane Ruffier a-t-il compliqué la tâche de son poulain ?

Il faut rappeler que le coach et manager général des Verts a écarté le gardien de but N°1. Ce dernier était absent du groupe stéphanois face au Stade de Reims. Stéphane Ruffier est certes revenu à l’entrainement depuis mardi, mais il n’est pas certain de retrouver sa place de titulaire contre l’ OL, lors du derby. Il ne serait plus décisif et serait peu impliqué aux yeux de Claude Puel.

En plus, les déclarations incendiaires de l’agent du gardien de l’ ASSE, Patrick Glanz, ont mis de l'huile sur le feu. Ce dernier a envenimé la relation entre le portier et son entraineur, mais a également mis en rogne les dirigeants du Club. La preuve, la direction de Sainté a condamné le représentant de Ruffier, dont les propos ont été jugés « outranciers et injurieux », dans un communiqué officiel.

Notons que c’est Jessy Moulin qui a pris la place de N°1 dans les perches de Sainté face à Reims. Il devrait être encore titulaire contre Lyon dimanche soir, lors de la 27e journée de Ligue 1.