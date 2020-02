PSG Mercato : Man United, révélation fracassante sur Paul Pogba

Paul Pogba vit une saison particulièrement difficile avec Manchester United. Absent depuis deux mois, le milieu de terrain français aurait déjà perdu sa place à en croire Paul Scholes.

Paul Scholes ouvre la voie à un départ de Paul Pogba

Jeudi, Manchester United a validé son ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa en écrasant le FC Brugges (5-0). Une fois de plus, Bruno Fernandes s’est montré décisif en ouvrant le score pour les Reds Devils. En l’absence de Paul Pogba, le Portugais prend tranquillement la place laissée au milieu par le Français.

Au vu des performances affichées par Bruno Fernandes, Paul Scholes estime que Manchester United a flairé un bon coup en recrutant le Portugais. Pour l’ancien milieu de terrain mancunien, la recrue hivernale « a probablement apporté ce qu’on attendait de Pogba au cours des deux dernières années. Avec lui, l’équilibre collectif est bon », a-t-il déclaré sur BT Sport.

Paul Scholes va même plus loin. L’ancien milieu anglais pense que Manchester United n’a plus besoin de Paul Pogba, tant Bruno Fernandes l’a fait oublier à Old Trafford en l’espace de deux semaines. Pour lui, les Reds Devils peuvent bien s’en sortir sans le milieu de terrain français de 26 ans. « Moi, ce que je constate, c’est qu’on peut continuer comme on l’est maintenant », a ajouté le joueur devenu consultant.

Rencontre au sommet pour l’avenir de Pogba

Avec sa sortie, Paul Scholes ouvre la porte à un départ de Paul Pogba l’été prochain. Une éventualité à laquelle se prépare d’ailleurs le joueur. Invités sur le plateau du Transfer Window Podcast, Ian McGarry et Duncan Castles ont assuré que le Français avait rencontré Ed Woodward, le vice-président de Manchester United.

D’après les journalistes du Sunday Times et du Daily Mirror, les discussions auraient porté sur un transfert de Pogba l’été prochain. Mino Raiola, l’agent de Paul Pogba, voudrait faciliter un transfert au prochain mercato en faisant baisser le prix de son poulain. Il souhaiterait ainsi que Manchester United ramène le prix du Français fixé initialement à 100 millions d’euros à 60 millions d’euros.

Le joueur et son agent savent qu’il sera difficile pour le Real Madrid ou le PSG de dépenser 100 millions d’euros l’été prochain. Le milieu arrive en fin de contrat dans un an et sera libre de s’engager avec le club de son choix en janvier 2021.