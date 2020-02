OGC Nice Mercato : Claude-Maurice, content de son intégration

L’été dernier, Alexis Claude-Maurice a quitté les merlus du FC Lorient pour rejoindre l’OGC Nice. Et le milieu offensif a évoqué sa nouvelle vie au sein du club azuréen.

OGC Nice : Les vérités d’Alexis Claude-Maurice sur son intégration

Durant le dernier mercato estival, Alexis Claude-Maurice ne manquait pas de courtisans. Plusieurs clubs de Ligue 1 se bousculaient pour arracher sa signature. L’AS Saint-Étienne, l’Olympique de Marseille, le LOSC ou encore le Stade Rennais étaient annoncés sur ses traces. Mais Alexis Claude-Maurice a finalement fait le choix de quitter le FC Lorient pour la Côte d’Azur, au grand dam de ses autres courtisans.

Le joueur de 21 ans a en effet décidé de rejoindre l’OGC Nice cette saison. Arrivé chez les Aiglons le 9 août dernier, le milieu offensif n’a pas tardé à s’imposer au sein du groupe de Patrick Vieira. Il fait partie des titulaires indiscutables de l’OGC Nice. Cette saison, l’ailier droit a déjà disputé 24 rencontres - toutes compétitions confondues - avec le club niçois. Et Alexis Claude-Maurice est satisfait de ses buts à l’OGC Nice. « Je suis arrivé dans un groupe qui est très agréable à vivre, ça simplifie vraiment les choses. En plus, Nice est une ville très plaisante donc c’est plus facile », a-t-il confié sur le site officiel du club.

« Le fait d’arriver en même temps que d’autres joueurs a aussi facilité mon intégration. Je pense notamment à Stanley (Nsoki), avec qui je m’entends très bien. J’ai aussi des affinités avec Myziane et Khephren (Thuram) », a-t-il ajouté.

Alexis Claude-Maurice reste optimiste

S’il a connu une première partie de saison difficile avec le Gym, Alexis Claude-Maurice préfère relativiser et reste optimiste pour la suite de son aventure à Nice. « Je me mettais trop de pression et je n’avais pas anticipé les difficultés. Avec du recul, je vois ça comme un mal pour un bien, j’ai gagné en expérience et en maturité. Finalement, cette période m’a aidé », a-t-il confié.

À noter qu'Alexis Claude-Maurice est sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l’OGC Nice.