OM Mercato : Kostas Mitroglou fixé sur son sort en fin de saison

Kostas Mitroglou évolue actuellement avec le PSV Eindhoven, mais est toujours sous contrat avec l’ OM jusqu’en juin 2021. Un contrat que les dirigeants de l’ Olympique de Marseille ne souhaitent pas laisser arriver à son terme.

Kostas Mitroglou, flop du recrutement estival 2017 ?

Il avait été recruté pour faire oublier le départ de Bafétimbi Gomis, l'été 2017. Mais Kostas Mitroglou s’est rapidement montré très décevant. Entre blessures et prestations très transparentes, le joueur de 31 ans ne s'est pas vraiment montré à la hauteur. Les dirigeants de l’ OM ont alors trouvé le moyen de se débarrasser de l’international grec, en l’envoyant en prêt à Galatasaray puis désormais au PSV Eindhoven. Mais l’ancien buteur de Benfica Lisbonne est toujours sous contrat avec le club phocéen. Autrement dit, il sera de retour de prêt à la fin de la saison. Le tout est désormais de savoir ce que les responsables olympiens ont décidé pour l’avenir de l’ex-attaquant de Fulham.

Kostas Mitroglou vendu la saison prochaine ?

Selon les informations publiées par L’Equipe, Jacques-Henri Eyraud et son staff ont décidé de vendre l’ancien joueur de l’ Olympiakos en fin de saison, soit 1 an avant la fin de son engagement. Les dirigeants phocéens espèrent ainsi trouver de l’argent pour renflouer les caisses du club. Mais on voit mal comment une vente du Grec pourrait aider les Marseillais. Ces derniers devraient reverser 50% de la vente du joueur au Benfica Lisbonne.

Reste à voir quel club rachèterait Kostas Mitroglou qui est clairement un des plus grands flops du recrutement olympien 2017…