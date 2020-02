OL, Rennes : Youth League, le déplacement en Italie en réflexion !

Les équipes de jeunes de l’ OL et du Stade Rennais se déplacent en Italie la semaine prochaine, dans le cadre des huitièmes de finale de la Youth League.

L' OL aurait saisi l'UEFA face à la menace du Coronavirus

A cause de l’épidémie du Coronavirus qui fait rage dans le pays, Lyon et Rennes se poseraient des questions. Les jeunes de l’ OL et ceux du Stade Rennais affrontent respectivement l’Atalanta Bergame, le mardi 3 mars (13 h) et l’Inter Milan le même jour (14 h). Évidemment, les deux matchs sont prévus en Lombardie, une région touchée par la pneumonie virale.

D’après les révélations de L’Équipe, « l’ OL a saisi l'UEFA pour le déplacement de son équipe de Youth League à Bergame ». Et ce n’est pas tout ! « Lyon observe aussi avec attention l'évolution de l'épidémie du coronavirus, dans la perspective du match retour » contre la Juventus, en Ligue des Champions, selon le quotidien sportif. La rencontre est prévue à Turin dans le Piémont, le 17 mars 2020.

Les supporters italiens avaient été autorisés à se déplacer massivement à Lyon, lors du match aller. Dès lors, le club rhodanien aimerait également bénéficier du soutien de son public contre la Vieille Dame, lors du match retour.

L' OL sans supporters à Turin lors du match retour de C1 ?

Cependant, la menace du virus oblige les dirigeants du Rhône à se pencher sur la situation. « L’ OL suit l'évolution de l'épidémie du coronavirus pour organiser », ou non, le déplacement de ses supporters, comme l’indique la source.

À l’image de Lyon, « confronté aux craintes suscitées par la manière dont l'épidémie de coronavirus touche l'Italie », le journal national croit savoir que Rennes aussi est préoccupé. « Une réflexion similaire occupe également l'esprit des dirigeants du Stade Rennais », a informé le média. Pour rappel, l'Olympique Lyonnais a battu la Juventus (1-0), lors du match aller de 8e de finale de la C1.