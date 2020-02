FC Nantes : Abdoulaye Touré lâche un indice sur son avenir

Pur produit du centre de formation nantais, Abdoulaye Touré est disposé à quitter le FC Nantes à la fin de la saison. Le milieu de terrain, pisté un temps par West Ham, commence déjà à se faire une idée sur sa future destination.

Vers un départ d’ Abdoulaye Touré à la fin de la saison ?

Formé au FC Nantes, Abdoulaye Touré a gravi les échelons avant de s’imposer en équipe première. Le milieu de terrain est aujourd'hui l'un des pions essentiels du dispositif de Christian Gourcuff. Cette saison, il a déjà disputé 26 matchs, toutes compétitions confondues. Alors qu’il n’a que 25 ans, le milieu de terrain fait partie des meubles du FC Nantes.

Pourtant, Abdoulaye Touré est susceptible de quitter le club nantais à l’issue de la saison. Il faut dire que le capitaine nantais était proche de s’en aller durant le dernier mercato estival. S’il est finalement resté au FC Nantes cette saison, il ne renonce pas vraiment à ses envies d’ailleurs. La preuve, le milieu défensif a une nouvelle fois affiché sa volonté de goutter à une nouvelle expérience, loin de Nantes, sa ville natale. « Un départ ? Je me dis que si ce n’était pas cet été, ce sera forcément à un moment », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Onze Mondial. Une réponse qui devrait aiguiser l’appétit de ses courtisans, dont West Ham.

Quelle sera sa future destination ?

On sait que West Ham l’avait déjà pisté durant le mercato d'hiver. L’intérêt du club britannique serait-il toujours intact ? Quoi qu’il en soit, Abdoulaye Touré ne cache plus ses envies d’ailleurs. Le milieu de terrain, conscient qu’il commence à se faire de vieux os au sein de la Maison-Jaune, multiplie les sorties sur son avenir. Il a d’ailleurs lâché une indication de taille sur sa future destination.

Le capitaine nantais a en effet expliqué qu'il ambitionne de rejoindre un club plus huppé, capable de lui faire franchir un cap dans sa carrière. « J’ai montré haut et fort que je voulais partir, découvrir quelque chose de nouveau. Je suis quelqu’un d’ambitieux, donc forcément ça passe par de plus grands clubs et des perspectives un peu plus conséquentes », a-t-il confié.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le FCN, Abdoulaye Touré nourrit de grandes ambitions pour l'avenir.