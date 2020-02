RC Lens : Motivé, Franck Haise est fin prêt à en découdre

Récemment intronisé au poste d'entraîneur du RC Lens, Franck Haise s'est présenté pour la première fois devant la presse ce vendredi midi. Déterminé à faire monter le club en Ligue 1, il a tenu un discours optimiste et rassurant.

C'est par un déplacement lundi soir sur la pelouse du Paris FC que Franck Haise, le nouvel entraîneur du RC Lens, débutera son aventure en tant que numéro un sur le banc du club nordiste.

Choisi pour succéder à Philippe Montanier suite au limogeage de celui-ci après l'humiliation subie à domicile contre Caen samedi dernier (1-4), l'ancien entraîneur de la réserve lensoise - il est arrivé au RCL en septembre 2017 - sait parfaitement où il doit amener le club en fin de saison. "Tout le monde connait l'objectif de Lens cette saison : la Ligue 1", a déclaré en conférence de presse l'ancien adjoint de Sylvain Ripoll à Lorient.

Ravi d'avoir l'opportunité de diriger une équipe d'un tel calibre et sûr de son choix - "je ne suis pas en terrain inconnu. À partir du moment où j'ai senti de la confiance et un soutien de la part du club, je n'ai pas hésité une seule seconde" - Franck Haise va maintenant devoir rapidement s'attacher à redonner confiance à des joueurs qui ont plongé mentalement ces dernières semaines.

"J'ai rencontré une grande partie des joueurs en individuel. Je vais terminer aujourd'hui (vendredi) et demain (samedi). J’ai un groupe très réceptif, très sain. Il l’était avec Philippe Montanier. Je sais que nous allons avancer. On ne part pas d'une feuille blanche et on a eu du temps, et il en reste, pour se préparer pour le match au Paris FC."