ASSE : OL, Stéphane Ruffier ne jouera pas le derby retour

Stéphane Ruffier ne prendra pas part au derby retour contre l’ OL, ce dimanche 1er mars (21h) au Groupama Stadium. C'est la décision annoncée par Claude Puel, entraineur et manager général de l’ ASSE.

Stéphane Ruffier va manquer le derby retour, après la manche aller

Stéphane Ruffier avait été écarté du groupe de l’ ASSEcontre le Stade de Reims (1-1), dimanche dernier. Une semaine après, il ne réintégrera pas l’équipe de Claude Puel. Ce dernier a officiellement informé de l’absence du gardien de but contre l’OL, lors du derby retour.

Dans un bout de phrase : « Ruffier ne sera pas là », il a coupé court à toutes les spéculations sur un éventuel retour en grâce du portier N°1 de l’AS Saint-Étienne. Rappelons que ce dernier avait manqué le derby aller remporté par les Verts à Geoffroy-Guicahrd (1-0). Il avait été remplacé par sa doublure, Jessy Moulin. Et c'est encore ce dernier qui sera titulaire ce dimanche.

ASSE : La raison du maintien de Stéphane Ruffier à l'écart

Un peu en aval de sa conférence de presse d’avant-match, le coach de l’ ASSE a précisé que ce n’est pas un prétendu manque d’intérêt de Stéphane Ruffier qui explique sa mise à l’écart pour le derby. « Qui a dit qu’il n’était pas concerné par le match ? Les conditions ne sont pas requises pour son retour dans le groupe. C’est de la cuisine interne », a-t-il justifié, dans des propos relayés par Le Progrès.

À l’évidence, la relation entre le gardien de but de 33 ans et le technicien de 58 ans est encore tendue. Et elle ne va pas s’améliorer de suite. Surtout après les propos de Patrick Glanz, agent du joueur. Des propos à l’encontre de Claude Puel, jugés « outranciers et injurieux » par la direction du club ligérien.