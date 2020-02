OM Mercato : Aldridge s’active, un gros coup bientôt réalisé ?

André Villas-Boas a récemment recommandé aux dirigeants de l’ OM d’entrer en contact dès maintenant avec des cibles en vue du prochain recrutement estival. Depuis, les recruteurs de l’ Olympique de Marseille s’activent. C’est désormais un jeune milieu de terrain anglais très prometteur qui serait ciblé, probablement sur un conseil de Paul Aldridge.

Paul Aldridge tient son premier coup estival

A l’ OM, André Villas-Boas et Dimitri Payet sont convaincus que la qualification en Ligue des Champions est déjà acquise, même s’ils se gardent de le dire. Une certitude secrète qui a poussé l’entraîneur et son maître à jouer à demander aux dirigeants de renforcer l’effectif en fin de saison. Le technicien portugais s’est même voulu plus clair en demandant aux recruteurs olympiens d’établir des contacts avec les cibles dès maintenant.

Les dirigeants marseillais se sont exécutés et ont dressé une première liste de noms à attirer. Une liste où l’on trouve des noms d’attaquants comme MBaye Niang (Stade Rennais) et Boulaye Dia (Stade de Reims). Des noms de Ligue 1 que Paul Aldridge ne peut pas avoir proposés. En revanche, il n'est pas exclu que ce spécialiste du marché anglais ait conseillé à l' Olympique de Marseille de se lancer aux trousses de Matty Longstaff, jeune milieu de terrain de Newcastle United.

Selon The Athletic, ce conseil a été reçu 5/5 par l’ OM. Et un transfert est d’autant envisageable que la pépite anglaise de 19 ans arrive en fin de contrat en juin. Par ailleurs, le club phocéen n’aurait pas de mal à payer un joueur qui perçoit 1000 euros par semaine avec Newcastle United. Bien sûr que des discussions avaient été entamées pour une augmentation de son salaire. Mais ces négociations ont été interrompues après les exigences accrues de Matty Longstaff suite à son but contre Manchester United. Deux bonnes raisons pour lesquelles les recruteurs de l'Olympique de Marseille peuvent donc croire en leurs chances sur cette piste, où ils seraient aidés par Paul Aldridge.

Deux difficultés majeures dans le dossier Matty Longstaff

Mais pour l’ OM, ce n’est pas encore le moment de crier victoire. Ce moment pourrait même ne jamais arriver. En effet, malgré quelques désaccords liés à une prolongation, Matty Longstaff n’est pas chaud pour quitter Newcastle United, son club formateur où évolue également son frère aîné Sean (22 ans). Et retour de l’ascenseur, les Magpies ne souhaitent pas se séparer de leur prodige non plus.

Par ailleurs, comme toujours, le club phocéen n’est pas seul sur le coup. Selon le média, une écurie allemande voudrait également s’attirer les services du jeune Anglais. Mais les recruteurs olympiens devraient surtout craindre l’intérêt de l’ Inter Milan pour la perle des Magpies. Des Nerazzurri qui auraient élevé le dossier au rang de priorité.

Paul Aldridge devra donc sortir le grand jeu pour surmonter toutes ses difficultés.