ASSE : Trois forfaits confirmés pour le derby retour contre l’ OL

Trois joueurs blessés dans le groupe de l’ ASSE n’ont toujours pas intégré le collectif. Du coup, ils sont indisponibles pour le derby retour contre l’ OL, dimanche (21h) à Décines.

ASSE : Hamouma, Khazri et Nordin indisponibles contre l' OL

Claude Puel a confirmé le forfait de trois joueurs de l’ ASSE, en vue du derby contre l’ OL. Ayant repris la course à part cette semaine, après leur blessure respective, ils sont trop justes pour rejouer. Surtout qu’ils n’ont pas, jusque-là, « participé à l’entrainement collectif ».

Romain Hamouma, Wahbi Khazri et Arnaud Nordin, « de retour de blessures, ont effectué un travail spécifique », lors de la séance de ce vendredi, selon le club ligérien. Cependant, ces trois joueurs offensifs de l’AS Saint-Étienne ne sont pas opérationnels pour affronter leur ennemi, l’Olympique Lyonnais. « En dehors de Wesley Fofana qui revient de suspension, il n’y aura pas d’autre retour », a confirmé Claude Puel en conférence de presse d’avant-match.

En plus de Wahbi Khazri, Arnaud Nordin et Romain Hamouma, Stéphane Ruffier ne prendra pas part au si important match des Verts. Le gardien de but est toujours écarté par Claude Puel, après son absence contre le Stade de Reims. D’après le manager général de l’ ASSE, « les conditions de son retour ne sont pas encore requises ».

L' ASSE et son calendrier bien chargé !

Après Lyon, Saint-Étienne sera face au Stade Rennais en demi-finale de la Coupe de France le mercredi 4 mars, à Geoffroy-Guichard. Les Stéphanois recevront les Girondins de Bordeaux ensuite, avant leur déplacement sur le terrain de l'AS Monaco, le dimanche 15 mars. Un programme bien chargé pour les Verts.

« C’est une semaine primordiale. On va enchainer deux rendez-vous très importants dans les deux dernières compétitions qui nous restent. Puis il y aura le match de Bordeaux, aussi très important », a souligné Claude Puel.