Barça Mercato : Une prolongation automatique pour Luis Suarez

Bien qu’âgé de 34 ans, Luis Suarez ne devrait pas quitter le FC Barcelone de sitôt. L’attaquant uruguayen bénéficie d’une clause très spéciale, insérée dans son contrat expirant en juin 2021 avec le club catalan.

FC Barcelone : Luis Suarez dispose d’une clause spéciale dans son contrat

La blessure l’a écarté des terrains durant plusieurs semaines. Gravement blessé depuis le 9 janvier dernier lors de la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne perdue face à l'Atletico Madrid, Luis Suarez suit à la lettre le protocole de soin. L’international uruguayen est en effet à pied d’oeuvre pour son retour à la compétition.

En attendant, Luis Suarez a accordé une interview à la radio espagnole RAC-1 où il a passé en revue l’actualité du FC Barcelone. L’occasion également pour l’attaquant catalan de faire une grosse révélation sur la suite de sa carrière.

Le joueur de 34 ans a en effet révélé l’existence d’une clause jusque-là inconnue du grand public. Il a expliqué qu’il a la possibilité de prolonger son contrat expirant en juin 2021 avec le Barça. Le buteur peut automatiquement renouveler son bail d’une année supplémentaire avec le Barça, à condition qu’il joue 60 % des matchs du FC Barcelone la saison prochaine. « « Je suis heureux ici et ma famille aussi. Je suis là où j'ai toujours voulu être (...) L’ année prochaine, si je joue 60% des matchs pour lesquels je suis disponible, je renouvelle automatiquement mon bail », a-t-il indiqué.

Luis Suarez vers un retour plus tôt que prévu

Par ailleurs, la rééducation du numéro 9 du FC Barcelone avance bien. Le principal concerné s’est même montré très optimiste pour son retour à la compétition plus tôt que prévu. « Je suis très fort contre les critiques que je reçois pour la blessure et je suis aussi très fort pour revenir le plus tôt possible », a-t-il conclu.

Pour mémoire, Luis Suarez a inscrit 14 buts et délivré 11 passes décisives (toutes compétitions confondues) cette saison.