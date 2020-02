PSG Mercato : Milan, Thiago Silva obligé de faire un sacrifice ?

En fin de contrat au PSG, Thiago Silva semble parti pour ne pas renouveler son bail avec le Paris Saint-Germain. Le défenseur brésilien devrait filer au Milan AC. Mais le club italien n’entend pas lui faire de cadeau.

Thiago Silva déjà fixé pour son retour au Milan AC ?

Alors que son contrat expire l’été prochain, Thiago Silva n’a toujours pas renouvelé son bail avec le PSG. A cette allure, le défenseur brésilien devrait quitter le Paris Saint-Germain librement à la fin de la saison. Comme le révélait Paulo Tonietto son agent il y a quelques jours, le défenseur de 35 ans pourrait retourner au Milan AC.

Un retour qui devient de plus en plus possible. A en croire les informations livrées par Tuttomercatoweb, le Milan AC aurait déjà posé ses conditions pour un retour de Thiago Silva. Seulement, le capitaine du PSG devra faire un gros effort financier s’il veut rejoindre les Rossoneri qu’il a quittés en 2012. Le portail italien révèle ainsi que le club lombard ne peut pas supporter le salaire actuel du Brésilien à Paris. Celui-ci est estimé à plus d’un million d’euro par mois.

Silva condamné à se sacrifier ?

Un salaire que ne peut lui offrir le Milan AC. Le club italien s’attend à ce que Thiago Silva accepte de revoir son salaire à la baisse. Tuttomercato avance même que le club lombard ne peut lui donner qu’à peine la moitié de ce qu’il perçoit à Paris. De retour au club en janvier, Zlatan Ibrahimovic a accepté de diminuer ses émoluments à Milan. Reste à savoir si le Brésilien fera pareil.

A Paris, Thiago Silva espérait recevoir une prolongation de deux années supplémentaires avec à la clé une revalorisation salariale. UOL Esporte révélait que Leonardo ne comptait pas exaucer son compatriote. Selon le média brésilien, le directeur sportif du PSG entend réduire le salaire du capitaine parisien. Ceci pour alléger la masse salariale du club. Dans l’un comme dans l’autre cas, O Monstro devra faire un effort financier.