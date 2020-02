AS Monaco Mercato : Le club du Rocher bientôt visé par la FIFA ?

Comme plusieurs grandes écuries européennes, l’AS Monaco sera désormais scrupuleusement suivi durant la période des transferts. La FIFA compte adopter un texte pour limiter les prêts internationaux.

L’ AS Monaco dans le collimateur de la FIFA ?

Voilà une nouvelle qui va quelque peu refroidir l’ AS Monaco. La FIFA compte modifier certaines règles liées au mercato. L’instance faitière du football envisage dès juillet 2020 de limiter le nombre de prêts internationaux de joueurs de 22 ans et plus. L’instance entend appliquer un quota de huit prêts autant sur les opérations sortantes que celles rentrantes.

Plus tard, la FIFA compte encore réduire le nombre de prêts de joueurs. RMC révèle ainsi qu’à compter de la saison 2022-2023, l’instance internationale voudrait ramener ce quota à six, avec l’impossibilité pour deux mêmes clubs de conclure plus de trois prêts entrants et trois sortants. Une autre mauvaise nouvelle en vue pour l’ AS Monaco.

City, le Real, Chelsea pas épargnés

Le club de la Principauté est une des écuries européennes ayant réalisé le plus de prêts. Avec Islam Slimani, Henry Onyekuru, Adrien Silva, Tiémoué Bakayoko, Djibril Sidibé entre autres, l’ AS Monaco compte une vingtaine de prêts réalisés sur l’exercice actuel. Avec son nouveau texte, la FIFA entend justement s’assurer que les prêts de joueurs ont « un but sportif pour le développement des jeunes ».

Outre l’ AS Monaco, d’autres clubs comme Manchester City, le Real Madrid ou encore Chelsea seront davantage observés, car férus de ces pratiques. Pour le moment, seule la commission des partenaires de la FIFA regroupant des représentants de clubs, ligues, joueurs, associations membres, confédérations et de l’administration, a donné son feu vert pour le nouveau texte. Celui-ci doit encore être approuvé par une seconde commission avant d’être voté à l’issue d’un conseil de la FIFA.