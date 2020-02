ASSE : L’exploit de l’ OL face à la Juve ne fait pas peur à Cabaye

Yohan Cabaye, milieu de terrain de l’ ASSE, a évoqué le derby retour contre l’ OL, dimanche (21h). Il a assuré en conférence de presse d’avant-match ce vendredi, qu’il ne craint pas Lyon.

ASSE : Yohan Cabaye confiant pour le derby contre l' OL

L’ OL s’est bien remis en confiance avant le derby contre l’ ASSE, grâce à son exploit face à la Juventus (1-0) au Groupama Stadium mercredi. Contrairement à leur ennemi, les Stéphanois sont restés sur un gros regret face au Stade de Reims, depuis dimanche soir.

D’après Yohan Cabaye, l’AS Saint-Étienne « est sorti frustrée de ce match à cause du but encaissé dans le temps additionnel ». Malgré tout, il assure que « les Verts se sont servis de cette frustration pour préparer le derby ». « Et ils ont bien travaillé », selon le milieu de terrain stéphanois.

En effet, l' ASSE menait son adversaire (1-0), grâce au but de Denis Bouanga (73e), mais elle s’est fait rejoindre dans le temps additionnel. Yann M’Vila a provoqué un penalty évitable et Boulaye Dia a égalisé pour les Rémois (1-1, 90e+4).

Interrogée sur le succès de l’ OL en Ligue des Champions, la recrue estivale de Sainté estime que cette victoire n’a pas d’influence sur le derby. Vu le caractère très particulier du duel entre les deux clubs voisins rivaux de la Ligue 1.

« C’est évidemment un match particulier pour le club et les supporters. Même si Lyon a obtenu un bon résultat contre la Juve, on sera au rendez-vous et prêt à se battre pour réussir une performance », a déclaré Yohan Cabaye (34 ans).

La consigne de Yohan Cabaye contre Lyon

Ancien joueur de Crystal Palace en Angleterre (2015-2018), ce dernier a bien l’expérience des derbies londoniens. Fort de son expérience, il a passé des consignes à ses coéquipiers de l' ASSE contre l’ OL. « On devra le jouer avec notre tête et notre cœur. Une telle rencontre se joue souvent sur des détails. Il faudra l'aborder avec beaucoup de détermination et ne pas avoir de regrets au coup de sifflet final », a recommandé l’ancien Tricolore.