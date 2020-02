Lyon - Asse : Claude Puel connait la recette pour le derby

Claude Puel était en conférence de presse pour le derby à venir entre l’ Asse et Lyon comptant pour la 27e journée de Ligue 1 Conforama. Le coach stéphanois a insisté sur un point qui pourrait faire la différence côté As Saint-Étienne pour venir à bout de l’ OL.

Asse : Claude Puel y croit malgré les signaux contraires

Dès sa prise de fonction sur le banc de l’ Asse, Claude Puel avait arraché une précieuse victoire 1-0 contre l' OL. Pour le match retour qui opposera les deux équipes, la partie s’annonce plus difficile. L’équipe de l’ As Saint-Étienne a dégringolé au classement alors que Lyon est remonté à la 7e place. L' OL sort surtout d’un grand match victorieux face à la Juventus Turin, en plus de sa prise d’un ascendant psychologique sur les Verts par sa 7e place au classement.

Et pourtant Claude Puel ne semble pas paniquer. Il a même une solution qui pourrait aider ses joueurs à faire déjouer les Lyonnais. Le coach de l’ As Saint-Étienne reconnait qu’en « face il y aura un nouvel entraîneur » qui sort d’un « beau match face à la Juventus Turin (1-0). Mais cela reste un derby » dont tout le monde connait l’importance.

L’entraîneur stéphanois ne se met pas de pression particulière. Il a prévenu face aux médias qu’il se détache du « contexte du match ». Pour lui, l’objectif « est d'obtenir un résultat. » Il a ensuite rajouté : « Mes joueurs n'ont pas peur, nous sommes conscients de notre situation. Ce match est particulier, ce n'est pas une rencontre de championnat classique. »

15e de Ligue 1, l’ As Saint-Étienne doit remporter le match contre l’ Olympique Lyonnais pour s’éloigner de la zone de relégation. À noter que pour ce match, Stéphane Ruffier, écarté du groupe stéphanois suite à quelques dissensions avec son entraîneur, ne sera pas de la partie. Claude Puel a expliqué que les conditions pour son retour n'étaient pas encore réunies.