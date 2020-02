Equipe de France : Cantona, des secrets terribles sur Deschamps ?

L’entraîneur de l’équipe de France Didier Deschamps a été soupçonné de comportement raciste par Eric Cantona et a porté plainte. Les deux hommes sont présents ce vendredi au Tribunal de Grande Instance de Paris.

Didier Deschamps et Eric Cantona devant la justice

Didier Deschamps et Eric Cantona sont à couteaux tirés. Le second a soupçonné le premier d’être raciste parce qu’il n’avait pas sélectionné Hatem Ben Arfa et Karim Benzema pour l’Euro 2016. Bien sûr que le patron du banc de l’équipe de France a très mal pris ces soupçons. Pour lui, il s’agit clairement d’une diffamation. Alors, il a porté plainte. L’audience a lieu ce vendredi au Tribunal de Grande Instance de Paris.

Alain Roche donne son avis sur le conflit Deschamps-Cantona

Alain Roche a été interrogé sur les raisons secrètes du conflit entre Didier Deschamps et Eric Cantona. L’ancien Parisien a d’abord expliqué à L’Equipe qu’ « Éric et Didier ont deux personnalités totalement opposées. Cantona a un caractère explosif, entier et apolitique. DD est plus politique, contrôle sa communication et sait manœuvrer les équipes ».

Un talent du sélectionneur tricolore qui n’est pas apprécié par certaines personnes, dont probablement Eric Cantona. Ce dernier « n’aime tout simplement pas » l'ancien entraîneur marseillais sur qui il détiendrait des secrets terribles.

Mais pour Alain Roche, le plus important est que, quel que soit ce qu’on pense de lui, Didier Deschamps produit des résultats « et à la fin, il n’y a que ça qui compte ».