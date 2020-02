OL - ASSE : Derby, la recette de Dubois contre l’AS Saint-Étienne

À deux jours du derby OL - ASSE, Léo Dubois était en conférence de presse avec Rudi Garcia, ce vendredi. Le défenseur de l’Olympique Lyonnais espère un match abouti face à Saint-Étienne, à l’image de celui contre la Juventus.

OL : Léo Dubois rêve de la revanche de Lyon contre l' ASSE

L’ OL a battu la Juventus de Cristiano Ronaldo (1-0) en Ligue des Champions, mercredi à Lyon. Du coup, Léo Dubois et ses coéquipiers sont dans une bonne dynamique avant le si important derby contre l’ ASSE.

L’arrière latéral droit rumine la revanche des Gones sur leur voisin et ennemi. En effet, les Verts avaient défait l'Olympique Lyonnais sur une courte défaite (1-0), lors du match aller disputé à Geoffroy-Guichard, le 6 octobre (9e journée).

« On ne pense pas encore au match retour face à la Juventus. On est focus sur l’ ASSE. On a tous à cœur d’effacer le match aller du derby », a déclaré Léo Dubois face à la presse, tout en mettant l’accent sur le caractère particulier du choc.

« Les derbies, c’est toujours des matchs différents, des matchs très importants. On a à cœur de gagner, on n’a pas le choix. La manière m’importe peu, ce sont juste les trois points qui nous importent », a-t-il poursuivi. Auréolée de son succès sur la Juventus, l’équipe Lyonnaise « a les qualités pour faire bien mieux », selon le défenseur international Tricolore.

Derby, la consigne de Dubois à ses coéquipiers contre Saint-Étienne

Léo Dubois a fini son propos par un message à ses coéquipiers. « On se doit d’afficher une grosse prestation. On doit donner aux supporters ce que l’on a donné contre la Juventus. Il y a de la pression, mais il faut savoir la porter et surtout savoir jouer avec. Quand j’ai signé ici, on m’a directement indiqué ce que représentait le derby et la rivalité avec l’ ASSE. C’est primordial pour le club », a-t-il indiqué.

Revenu d'une longue période de blessure (environ 3 mois), le défenseur de 24 ans a rejoué contre le FC Metz, le vendredi 21 février. Il a enchaîné contre la Juventus en C1, le mercredi 26 février. Pour le derby du dimanche 1er mars, il est incertain selon son entraineur. « Pour Léo Dubois, on verra s'il peut enchaîner », a laissé entendre Rudi Garcia, devant les médias.