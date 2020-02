OM : La composition officielle contre Nîmes Olympique divulguée

L’ OM ira affronter le Nîmes Olympique ce vendredi (20h45) en ouverture de la 27e journée de Ligue 1. André Villas-Boas vient de communiquer la composition officielle de l’ Olympique de Marseille.

L’ OM sans plusieurs joueurs face à Nîmes

C’est une formation de l’ OM privée de quatre joueurs majeurs qui se déplace ce vendredi soir sur la pelouse du Nîmes Olympique. En effet, André Villas-Boas ne peut pas compter sur le latéral droit japonais Hiroki Sakai (adducteurs), l’ailier gauche serbe Nemanja Radonjic (convalescent), l’ailier droit français Florian Thauvin (reprise) et le milieu défensif néerlandais Kevin Strootman (suspendu).

Mais ces nombreux absents n’ont pas empêché l’entraîneur de l’ OM de composer son traditionnel 4-3-3 pour le déplacement sur la pelouse du stade des Costières. L'objectif affiché, c'est de battre le Nîmes Olympique pour faire oublier rapidement la défaite contre le FC Nantes (1-3) samedi dernier, et ramener la confiance parmi les supporters.

Ainsi, devant les cages gardées par Steve Mandanda, on trouve Bouna Sarr à droite, Alvaro Gonzalez et Duje Caleta-Car à la charnière et Jordan Amavi à gauche. Valentin Rongier, Boubacar Kamara et Morgan Sanson animeront l’entrejeu. Le secteur offensif est l’affaire de Valère Germain à droite, Dario Benedetto dans l’axe et Dimitri Payet à gauche.

Le onze titulaire des Marseillais

Gardien : Steve Mandanda (cap.)

Défenseurs : Bouna Sarr, Alvaro Gonzalez, Duje Caleta-Car, Jordan Amavi

Milieux : Valentin Rongier, Boubacar Kamara, Morgan Sanson

Attaquants : Valère Germain, Dario Benedetto, Dimitri Payet