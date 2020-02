FC Nantes : Gourcuff dévoile ses attentes contre le LOSC

Christian Gourcuff était en conférence ce vendredi avant la rencontre entre le FC Nantes et le LOSC. L’entraineur nantais en a profité pour répéter son envie de prendre des points face au club lillois.

Christian Gourcuff en confiance pour le match contre le LOSC

Après l'exploit réalisé à Marseille le week-end dernier, le FC Nantes accueille le LOSC lors de la 27e journée de Ligue 1, ce dimanche à partir de 15 heures à la Beaujoire. Quatrième au classement de Ligue 1, le club lillois part logiquement avec les faveurs des pronostics. Mais Christian Gourcuff compte déjouer les pronostics. Tombeur de l’OM, l’entraineur nantais souhaite poursuivre sur sa lancée. Il compte jouer sa chance à fond face au LOSC dans le but de se rapprocher du podium.

En effet, Christian Gourcuff a insisté sur la nécessité de prendre le maximum de points en vue de remonter au classement. « Les points ont la même saveur à domicile qu’à l’extérieur. On a la volonté de renouer avec la victoire dimanche devant notre public », a-t-il déclaré.

Et pour ce faire, Christian Gourcuff veut voir ses hommes en forme face aux Dogues de Christophe Galtier. Il espère que son équipe présentera du « beau jeu ». « On veut présenter un beau spectacle à nos supporters à domicile. La motivation doit être présente », a-t-il précisé avant d’ajouter « quand on a tout le monde, la solidité de l’équipe est différente ».

Méfiance pour le FC Nantes

Toutefois, Christian Gourcuff se méfie de cette équipe du LOSC. Pendant de longues minutes, le coach des Canaris a rappelé les forces de son prochain adversaire. « Le LOSC est une équipe qui a beaucoup de vivacité. Sur les derniers matches, leurs performances sont intéressantes et probantes », a-t-il indiqué. Les Canaris s’attendent donc à un « match plus difficile encore que face à Marseille sur le plan physique ».

Pour rappel, le FC Nantes est 11e de Ligue 1 et compte six points de retard sur le LOSC.