Nîmes - OM (2-3): Benedetto et Boubacar Kamara, les meilleurs ?

Porté par un grand Dario Benedetto, l’ OM n’a pas manqué l’occasion de prendre les 3 points de la victoire à Nîmes vendredi (2-3). L’Argentin a réalisé le match parfait avec son triplé. Boubacar Kamara, placé devant la défense, a été impressionnant même si le poids de la fatigue a pris le dessus par la suite.

Benedetto donne les 3 points de la victoire à l’ OM avec 3 buts

Critiqué pour son silence ces derniers temps devant les buts, Dario Benedetto s’est réveillé de la plus belle manière. L’Argentin a paralysé Nîmes Olympique qui avait pourtant envoyé un message fort à l’ OM dès l’entame du match. Zinedine Ferhat, le milieu de terrain algérien a marqué le premier but de la rencontre dès la 5e minute de jeu. Pour éviter de tomber dans le piège des locaux, Dario Benedetto réagissait à la 10e minute du match par une égalisation suite à une passe de Bouna Sarr. Boubacar Kamara est le déclencheur de cette action de but grâce à son centre joliment adressé à Bouna Sarr.

Qui sont les meilleurs Marseillais de la rencontre ?

Sur le deuxième but de l’ OM, à la 36e minute, c’est Dimitri Payet qui a trouvé le même Dario Benedetto pour son doublé. En vrai chasseur de but, l’Argentin a fait des déplacements justes qui ont facilité les automatismes avec ses coéquipiers. Et son instinct de vrai numéro 9 ne va pas tarder à se confirmer en seconde mi-temps. Il a réalisé le coup du chapeau sur la passe de Duje Ćaleta-Car.

Tous les Marseillais ont réalisé un joli match dans l’ensemble, à l’exception tout de même de Gonzalez. Il a été un peu effacé dans son intervention sur Benrahou. En revanche Dario Benedetto et Boubacar Kamara, le dernier a de nouveau récupéré le ballon de la tête sur l'action du deuxième but marseillais, sont les deux meilleurs joueurs de la rencontre côté OM.