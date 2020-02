RC Lens : Yannick Cahuzac revient sur l'éviction de Montanier

Quelques jours après l'éviction surprise de Philippe Montanier et l'arrivée sur le banc du RC Lens de Franck Haise, Yannick Cahuzac, l'un des cadres du vestiaire lensois, est revenu sur cet épisode qui a forcément secoué la vie du club nordiste.

Élément très expérimenté de l'effectif du RC Lens, Yannick Cahuzac devrait avoir un très grand rôle à jouer en cette fin de saison afin de relancer son club et lui permettre d'atteindre son objectif de remonter en Ligue 1.

Forcément perturbé par tout ce qu'il s'est passé cette semaine au sein du club artésien - "Ce sont toujours des semaines compliquées quand il y a un changement de coach. Ça fait partie du métier mais ce n’est jamais simple " - le milieu de terrain de 35 ans est conscient que lui et ses coéquipiers vont devoir très vite élever leur niveau et que le simple fait de changer d'entraîneur ne suffira pas à faire repartir le club vers l'avant.

"Ce sont toujours les coachs qui trinquent mais nous avons une grande part de responsabilité en tant que joueurs. Nous devons nous remettre en question. C’est nous qui devons être performants et en ce moment, nous ne le sommes pas", affirmait le Corse d'origine en conférence de presse vendredi.

Interrogé également sur son ressenti par rapport à l'état d'esprit du groupe lensois suite au remplacement de Philippe Montanier par Franck Haise, Yannick Cahuzac s'est plutôt montré optimiste sur ce point, confiant que l'ensemble des joueurs du RCL étaient pleinement focalisés sur cette fin de saison très importante pour un club qui souhaite absolument retrouver l'élite en mai prochain.

"Honnêtement, je trouve le groupe bien. Il y a un nouveau coach, les cartes sont redistribuées, une émulation se créée et tout le monde est au taquet pour jouer et prétendre à une place. Le groupe vit bien, est sain et a envie d’être le plus rapidement possible sur le terrain pour remettre la machine en marche", conclut l'ancien Bastiais dans des propos rapportés par Lensois.com.