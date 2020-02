OGC Nice : Blessures d'Atal et de Cyprien, Vieira fait le point

En déplacement sur la pelouse des Girondins de Bordeaux dimanche après-midi, l'OGC Nice sera toujours privé des services de Youcef Atal et de Wylan Cyprien. Et autant dire que Patrick Vieira n'avait pas que des bonnes nouvelles à annoncer lorsqu'il a évoqué les cas de ses deux convalescents...

Vieira : "Je ne sais pas quand Atal reprendra"

Ce sont deux absences qui causent beaucoup de tort à l'OGC Nice. Alors que Youcef Atal s'était sérieusement blessé au genou en décembre dernier contre le FC Metz, Wylan Cyprien l'avait rejoint à l'infirmerie à la toute fin du mois de janvier suite à une blessure musculaire contractée contre l'Olympique Lyonnais en huitièmes de finale de la Coupe de France.

Interrogé en conférence de presse sur l'évolution de l'état de santé de son latéral droit et de son milieu défensif, Patrick Vieira s'est montré assez loquace sur le sujet, et notamment sur la récupération de l'Algérien, qui, pour rappel, devait être absent entre trois et cinq mois.

"Youcef est en train de suivre le protocole que l’on avait mis en place. Il travaille individuellement avec les kinés et n’a pas commencé la course. Il faudra encore être patient. Quand est-ce qu'il reprendra ? Je ne sais pas. Ça dépend de l’évolution, on ne va pas mettre de date sur son retour. Ce qu’il faut, c’est aller progressivement et voir comment son genou va réagir. Aujourd’hui, ça se passe très bien", a confié le technicien azuréen dans des propos rapportés par le site du club.

La rechute de Wylan Cyprien

Plutôt optimiste donc pour l'ancien joueur de Courtrai, Patrick Vieira a en revanche annoncé une bien mauvaise nouvelle aux supporters niçois lorsqu'il a fallu évoquer la situation de Wylan Cyprien, pour qui les choses ont pris une bien mauvaise tournure ces derniers jours.

"Wylan, de son côté, a fait une rechute à l’entraînement. C’est la même blessure au même endroit (ischio-jambier, ndlr). On est déçu. Il ne reviendra pas avant 3 ou 4 semaines, en fonction de l'évolution de celle-ci."

Fort heureusement, le coach niçois peut compter sur la montée en puissance de Khéphren Thuram pour remplacer plutôt avantageusement son milieu de terrain défensif, ce qui devrait encore être le cas contre les Girondins de Bordeaux dimanche.