Nîmes - OM (2-3) : Benedetto, sa réaction classe après son triplé

Le Nîmes Olympique n’a pas résisté à la furie de Dario Benedetto, vendredi soir en ouverture de la 27e journée de Ligue 1. L’Argentin a tout simplement été l’auteur des 3 buts de l’ OM. Une performance sur laquelle il a réagi après la rencontre.

Dario Benedetto file 3 buts aux Crocodiles

Toutes les rédactions font de Dario Benedetto l’homme du match entre le Nîmes Olympique et l’ OM (2-3). Rien d’étonnant à cela. L’Argentin a effectivement illuminé la rencontre de son instinct de tueur en marquant les 3 buts marseillais. En réponse à l’ouverture du score par Ferhat (5’), le 1er but de l’ancien Xeneize (10’) était la conclusion d’une belle action collective partie d’une passe de Boubacar Kamara à Bouna Sarr, lequel a remisé le ballon en pleine surface de réparation. Pour son 2e but (36’), le joueur de 29 ans est parti à la limite du hors-jeu sur une passe de Dimitri Payet et a lobé le gardien nîmois. Enfin, en véritable chasseur de but, pour son 3e but (63’), Dario Benedetto a frappé du pied gauche un ballon qui traînait là où il ne fallait pas.

L’Argentin met en avant le collectif phocéen

Auteur de son tout premier triplé avec l’ OM, Dario Benedetto s’est arrêté en zone mixte après la rencontre. Bien sûr que l’essentiel des questions a porté sur son triplé. L’Argentin s’est dit « très, très content ». Mais l’homme du match n’était pas heureux que pour lui seul, mais pour l’équipe. Il a même insisté en assurant qu’ il était « bien sûr, content pour les trois buts » parce que « ça fait du bien pour la confiance, mais le plus important c'est que l'équipe réponde avec la manière ».

Signalons que l’ancien de Boca Juniors en est désormais à 11 buts cette saison. Comme quoi, il reste dans l’objectif des 15 buts jusqu’en fin de saison.