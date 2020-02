FC Nantes - LOSC : Kader Bamba, une confiance retrouvée

Porté par un intenable Kader Bamba, le FC Nantes a réalisé l’exploit à Marseille le week-end dernier. Buteur et passeur, l’attaquant nantais veut poursuivre sur cette lancée. Il reste confiant pour le match contre le LOSC.

La confiance de Kader Bamba avant la venue du LOSC

Samedi dernier, le FC Nantes est allé s’imposer (3-1) face à l'Olympique de Marseille. Et Kader Bamba y est pour beaucoup. En effet, l’ailier nantais a été l'un des grands artisans de cette victoire. Il a réalisé une prestation remarquable face aux Marseillais.

Appliqué dans les tâches défensives lorsque son équipe avait le ballon, Kader Bamba était intenable dans son couloir droit. Il a profité de la rencontre face à l’ OM pour faire marquer et marquer. Un probant succès qui « fait du bien au moral et à la confiance » du joueur de 25 ans. L’ailier droit se sent « mieux ». À l’entendre, ce n’est plus vraiment le même joueur.

S’il vit actuellement une saison compliquée, à l’image du FC Nantes -11e de Ligue 1 après 26 journées -, Kader Bamba se dit sur le bon chemin. « C’est vrai que je réfléchissais beaucoup en arrivant devant le but, lorsque j’avais un collègue mieux démarqué, je faisais la passe. Maintenant, avec ce but (face à l’OM), ça va me permettre d’être un peu plus libéré, relâché devant la cage », a-t-il confié dans des propos rapportés par Ouest France.

Kader Bamba prévient déjà les Lillois

En effet, Kader Bamba aura attendu la 26e journée de Ligue 1 et le déplacement victorieux à Marseille pour enfin ouvrir son compteur but en championnat. Revigoré par ce but tant attendu, le buteur nantais est bien décidé à poursuivre son ascension. « Des buts, j’espère en mettre d’autres. J’espère que ça va continuer dans les prochaines semaines », a-t-il lancé. Le prochain adversaire du FC Nantes, le LOSC, est donc averti. Kader Bamba jouera à fond - comme toujours - cette rencontre.

Pour rappel, le FC Nantes accueille le LOSC ce dimanche (coup d'envoi 15h) à la Beaujoire pour le compte de la 27e journée de Ligue 1.