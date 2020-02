LOSC Mercato : Victor Osimhen ne cache plus ses intentions !

Il sera à coup sûr l'un des joueurs les plus convoités de notre Ligue 1 lors du prochain marché des transferts. Véritable révélation de la saison, Victor Osimhen, l'attaquant du LOSC, s'est épanché sur son avenir vendredi soir, donnant même de gros indices sur son futur proche...

Mercato estival : Victor Osimhen annonce la couleur

Avec ses 13 buts et 5 passes décisives en Ligue 1, Victor Osimhen fait incontestablement partie des grands protagonistes de la saison. Essentiel dans la bonne saison du LOSC, le Nigérian s'est imposé à vitesse grand V dans le Nord, faisant rapidement oublier Nicolas Pépé.

Le problème pour Lille, c'est que son attaquant a tellement crevé l'écran qu'il a rapidement tapé dans l'oeil de certaines des plus grandes écuries européennes, et notamment du FC Barcelone, qui doit préparer la succession à moyen terme de Luis Suarez, âgé de 33 ans.

De quoi faire craindre le pire aux supporters du LOSC, qui redoutent un départ de leur attaquant majeur dès cet été. Mais les choses pourraient se passer tout autremement puisque Victor Osimhen a mis les points sur les i vendredi soir sur les ondes de RMC, rappelant qu'il se sentait extrêmement bien dans le Nord de la France.

"Personnellement, c’est vrai que j’adore la ville ici. Les gens sont gentils et les installations du club sont incroyables. Lille est un grand club en France et bien sûr que j’ai envie de rester. J’aimerais aller encore plus loin et marquer encore plus de buts pour mon équipe", a t-il déclaré dans l'émission Rothen Régale.

Osimhen : "J'irai où les dirigeants veulent"

Clair dans ses intentions, l'ancien joueur de Charleroi n'est cependant pas né de la dernière pluie et a bien conscience que son avis ne sera pas le seul à être pris en compte en cas de grosse offre arrivant sur la table des négociations cet été.

"J’aimerais bien rester à Lille, mais on ne sait jamais ce qu’il peut se passer. Je dois beaucoup à ce club et j’irai où les dirigeants veulent. Gerard Lopez est le boss, donc comme je l’ai dit, s’il veut que je reste, je le ferai. Mais si ça ne tenait qu’à moi, bien sûr que je resterai", conclut le jeune joueur de 21 ans.

Les choses sont donc désormais claires, ce sont les dirigeants du LOSC qui ont le destin de leur attaquant vedette entre les mains.