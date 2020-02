ASSE : Révélations sur les rapports entre Ruffier et Jessy Moulin

Le coach de l' ASSE, Claude Puel a mis Stéphane Ruffier à l'écart, au profit de sa doublure Jessy Moulin. Et avant le derby contre l' OL, des proches de Saint-Étienne et des deux gardiens de but ont lâché des indiscrétions sur les relations entre ces derniers.

ASSE : Pourquoi Jessy Moulin est resté l'éternelle doublure de Ruffier ?

Jessy Moulin est la doublure de Stéphane Ruffier à l’ ASSE, depuis l’exercice 2012-2013. Et en 8 saisons consécutives, il n’a joué que 14 matchs de Ligue 1. En effet, il a accepté le statut d’éternel gardien de but N°2 pour l’amour du club ligérien, comme il l’a toujours clamé. Sinon il aurait pu s’en aller du Forez. Et nul ne doute qu’il aurait trouvé un poste de titulaire dans une autre écurie. Mais il est resté dans son club formateur depuis toutes ces années.

Abdel Bouhazama, ancien directeur du centre de formation de l’AS Saint-Étienne, explique cette décision du portier de 34 ans, dans L’Équipe. « Parce qu’il est tellement fusionnel avec l’ ASSE, il a tout accepté, au détriment de sa carrière peut-être », a-t-il indiqué. « Il aurait dû revendiquer, être plus opportuniste, monter au créneau ou aller voir ailleurs. Il aurait pu mieux se vendre, mais il a accepté ce rôle, par amour du club », a confirmé le technicien.

En effet, Stéphane Ruffier est arrivé de l’ AS Monaco à l’été 2011 et a poussé Jessy Moulin dehors. Ce dernier a été prêté à Clermont Foot en Ligue 2 lors de l’exercice 2011-2012 . Mieux, le transfuge de la Principauté a été nommé gardien de but N°1 par Christophe Galtier, aux dépens de l’emblématique Jérémie Janot. Revenu à l’ ASSE à l’été 2012, Jessy Moulin a pris la place de N°2, après le départ de Janot.

Stéphane Ruffier et Jessy Moulin ne sont pas de meilleurs amis !

Selon Abdel Bouhazama, « Jessy a été dans le bon club, mais au mauvais moment ». Mais depuis toutes ces années, quels sont les rapports entre les deux gardiens de but trentenaires des Stéphanois ? Quels sont justement les rapports entre les deux gardiens du temple ? « Ce ne sont pas les meilleurs amis du monde, ils ne se voient pas en dehors », a confié un proche des deux joueurs, au quotidien de sport.

Selon ce dernier, « leur relation est correcte, mais leurs caractères sont totalement différents ». D’après Alain Blachon (ex-adjoint de Christophe Galtier), « Stéphane Ruffier a toujours été un monstre physique, quasiment jamais blessé et qui voulait jouer tous les matchs ». Et il a joué quasiment tous les matchs depuis son arrivée à l’ ASSE. Soit 385 matchs toutes compétitions confondues, sous le maillot des Verts.

À noter que Jessy Moulin va jouer son 4e match de Ligue 1 cette saison, à la faveur de la mise à l'écart de Stéphane Ruffier. Il sera titulaire contre Lyon, lors du 120e derby, dimanche soir à Décines.