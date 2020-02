PSG - Malaise : Prise de bec entre Leonardo et Keylor Navas ?

Alors que les résultats sportifs du PSG sont loin des attentes espérées cette saison, en interne les choses se compliquent un peu plus. La presse rapporte une dispute entre Keylor Navas et Leonardo, le directeur sportif parisien.

PSG : Vives tensions entre Keylor Navas et Leonardo ?

Ambiance morose au PSG ! Battu (2-1) par le Borussia Dortmund en huitième de finale de la Ligue des Champions, le club parisien semble au bord de la crise des nerfs. L’Équipe relate une scène qui illustre une tension palpable au sein du club de la capitale.

La source explique d'abord que la direction du PSG n’a pas vraiment apprécié de voir les vidéos de l’anniversaire commun de Mauro Icardi, Edinson Cavani et Angel Di Maria, qui ont circulé sur la toile... Des vidéos qui n’ont pas été du gout des dirigeants parisiens. Une situation qui aurait alors poussé, « le véritable patron du PSG » à venir transmettre sa façon de penser au vestiaire.

Leonardo serait descendu dans le vestiaire pour sermoner les joueurs du Paris Saint-Germain. Et le responsable parisien n’a pas mâché ses mots. Leonardo aurait clairement pointé du doigt l’attitude de ses joueurs. Mais le directeur sportif du Paris Saint-Germain a trouvé du répondant. En effet, Keylor Navas n’aurait pas apprécié les reproches du stratège brésilien et l’aurait clairement fait savoir.

Véhément, le gardien de but du Paris Saint-Germain aurait répondu que ce ne sont pas les réseaux sociaux qui dirigent le club et que Leonardo devrait minimiser le sujet. Le gardien de but « vexé », se serait même retrouvé à « quelques centimètres » de Leonardo, laissant craindre que cela ne dégénère. Mais l’ancien Madrilène aurait finalement reconnu son tort. La source explique que Keylor Navas aurait présenté ses excuses au dirigeant du PSG pour son comportement excessif. Toutefois, il reste à savoir si ce supposé clash entre les deux hommes est bel et bien clos.