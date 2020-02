FC Nantes : Imran Louza le nouveau Rongier ? L’avis du concerné

Titulaire samedi dernier lors de la précieuse victoire du FC Nantes sur la pelouse de l'OM (3-1), Imran Louza a été amené à croiser la route de Valentin Rongier, un joueur auquel il est très souvent comparé. Ce qui n'est d'ailleurs pas pour déplaire au jeune milieu des Canaris...

L'avenir nous dira si Imran Louza fera partie des cinq nommés pour le titre de meilleur espoir de la saison lors des trophées UNFP décernés en mai prochain, mais une chose est certaine, c'est que le milieu de terrain du FC Nantes est l'une des grandes révélations de la Ligue 1 version 2019-2020.

Membre incontournable de l'équipe entraînée par Christian Gourcuff - 20 titularisations en Championnat - et leader technique des Canaris, le jeune joueur de 20 ans a fait son trou et a parfaitement profité du départ de Valentin Rongier à l'Olympique de Marseille pour s'imposer définitivement dans son club formateur.

Très souvent assimilé à l'ancien capitaine du FC Nantes, que ce soit pour le côté formé au club ou en raison de leurs caractéristiques techniques et mentales, l'international espoirs (6 sélections) a abordé ce sujet dans une longue interview donnée à L'Equipe, dans laquelle il confie son admiration pour son ancien coéquipier.

"C'est flatteur d'être comparé à Valentin Rongier. C'est un grand joueur. Il a été performant ici, et il l'est aussi aujourd'hui à Marseille. J'ai beaucoup parlé avec lui quand je suis arrivé dans le groupe. Il me mettait en confiance. Il me donnait quelques conseils sur le terrain, comme en dehors. J'ai pris exemple sur lui."