Mercato OL : Houssem Aouar, le coût de son transfert déjà fixé ?

Houssem Aouar avait un moment été promis au Real Madrid par Jean-Michel Aulas, président de l’ OL. Finalement, il devrait faire l’objet d’un transfert au plus offrant. Car les prétendants se bousculent déjà pour son transfert en vue l’été prochain.

Houssem Aouar, de grosses écuries se bousculent pour le recruter

En décembre 2019, Jean-Michel Aulas avait fait une déclaration sur l’avenir d’Houssem Aoaur. « Quand Aouar viendra me voir dans deux ans pour aller au Real, je ne pourrai pas le retenir », avait-il indiqué, dans un entretien à Eurosport.

Crédité d’un bon match lors de la confrontation avec Manchester City, en phase de poule de la Ligue des Champions 2018-2019, le meneur de jeu de l’ OL avait séduit Pep Guardiola. Ce dernier avait craqué pour l’international Espoir Tricolore. « Houssem Aouar est un très bon joueur, incroyable ! Il a beaucoup de mouvements, est très calme, il a une bonne lecture du jeu », avait apprécié le manager des Citizens.

En plus du Real Madrid et de City, Chelsea et la Juventus ont aussi montré leur intérêt pour le joueur formé à l’Olympique Lyonnais. Avant le match contre la Juventus, Jean-Michel Aulas avait également dévoilé sa préférence, parmi les courtisans du joueur de 21 ans.

« J’aimerais voir Houssem Aouar à la Juventus et j'espère qu’il a également cette ambition. Il devra profiter des deux matchs pour se mettre en lumière. Un jour ou l'autre je ferais un transfert avec mon ami Andrea Agnelli (président de la Juventus) », a-t-il confié à Tuttosport, avant le choc contre la Vieille Dame en Ligue des Champions.

Houssem Aouar, Aulas vise un transfert record pour l' OL

Face à l’intérêt de ces grosses écuries, dont le PSG, pour le natif de Lyon, Jean-Michel Aulas se frotterait déjà les mains. Il songerait à la bonne opération qu’il va réaliser l’été prochain. D’après le quotidien italien, le président de l’ OL se prépare à une vente record pour le club rhodanien. Il viserait un transfert à plus de 70 M€, soit un montant supérieur à celui de Tanguy Ndombele à Tottenham.

Le Real Madrid, Manchester City, la Juventus, Chelsea et le Paris Saint-Germain sont prévenus. Houssem Aouar est lié à l’ OL jusqu’en juin 2023 et sa valeur sur le marché serait de 50 M€, un montant que les Blues seraient prêts à proposer à Jean-Michel Aulas.