PSG, Inter Mercato : Une tendance se confirme pour Mauro Icardi

L’avenir de Mauro Icardi reste une énigme du côté du PSG. L’attaquant de 27 ans est prêté cette saison avec option d’achat au Paris Saint-Germain. Il n’est pas certain qu’il ira au-delà de sa pige à Paris.

Grosse révélation sur le futur de Mauro Icardi

Auteur d’une belle première partie de saison avec le PSG, tout portait à croire que Mauro Icardi devait endosser le costume de successeur d’ Edinson Cavani à Paris. Seulement, depuis la reprise après Noël, l’attaquant argentin affiche une certaine méforme et les incertitudes quant à son avenir au Paris Saint-Germain ont refait surface.

Mauro Icardi est prêté avec option d’achat au PSG. Mais depuis de longues semaines maintenant, rien n’indique que le Paris Saint-Germain va finir par lever l’option d’achat fixée à 70 millions d’euros par l’Inter Milan. Tuttosport ne se fait même pas de doute quant à l’avenir de l’avant-centre argentin. Samedi, le journal a révélé que le joueur devrait rentrer en Italie.

Tuttosport pointe la méforme actuelle de Mauro Icardi pour justifier son départ au terme de la saison. Depuis la reprise, le buteur argentin n’a fait trembler les filets qu’à deux reprises en huit apparitions en Ligue 1. Avant Noël, le joueur prêté par l’Inter avait inscrit 9 buts en 11 apparitions en championnat.

Un départ lié à Thomas Tuchel ?

Outre ses mauvaises performances, il faut également dire que Mauro Icardi n’apprécierait plus de travailler avec Thomas Tuchel. Foot Mercato révélait récemment que l’attaquant avait eu une violente prise de bec avec son entraîneur. Ceci après avoir appris qu’il sera sur le banc lors du match aller contre le Borussia Dortmund.

De même, Tuttosport avait déjà révélé que Wanda Nara, la femme et agent du joueur, pencherait pour un retour d’ Icardi en Italie. Celle-ci ne supporterait plus que l’attaquant de 27 ans reste loin de sa famille. Les prochains mois permettront d’en savoir plus sur le futur de Mauro Icardi.