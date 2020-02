Bordeaux Mercato : Grosse annonce de Paulo Sousa sur son avenir

Paulo Sousa n’aurait plus la tête à Bordeaux depuis que ses relations se sont compliquées avec le président Frédéric Longuépée depuis le mercato hivernal.

Bordeaux : Paulo Sousa cherche un projet ambitieux

En conflit larvé avec Frédéric Longuépée, Paulo Sousa se tient prêt à claquer la porte des Girondins de Bordeaux. Dans ses propos confiés à la Gazzetta dello Sport, l’entraineur du club au scapulaire a ouvert la porte de sortie. Il a avoué être à la recherche d’un projet plus ambitieux que celui de Bordeaux. Lequel projet est devenu flou à ses yeux, après le départ de CACP (General American Capital Partners) et la prise du pouvoir entier de King Street.

« J’avais été convaincu par un projet ambitieux qui visait la qualification en Ligue des Champions en 3 ans. Des choses ont changé au club et il n'y a plus la même capacité d'investissement », a fait remarquer Paulo Sousa, dans des propos relayés par Web Girondins. Le technicien portugais ne cache pas son désir de retourner en Italie où il avait entrainé la Fiorentina entre 2015 et 2017.

Paulo Sousa n'exclut pas son retour en Italie

« Je ne l'exclus pas, je cherche des projets ambitieux et gagnants », a-t-il annoncé. Paulo Sousa a été rappelé à l’ordre récemment par Frédéric Longuépée. Il lui était reproché des déclarations dans les médias sur des questions ou sujets qui ne relèvent pas de ses prérogatives et de sa compétence. Le coach de 49 ans avait pointé le mercato non satisfaisant des Girondins et la situation financière du club.

Pour rappel, Paulo Sousa a été nommé à la tête de l'encadrement technique de Bordeaux, le 8 mars 2019. Il a succédé à Éric Bédouet qui avait assuré l'intérim après le limogeage du Brésilien Ricardo. Il est lié au club passé sous pavillon américain jusqu'en juin 2022. À noter que Bordeaux est 12e de Ligue 1 après 26 journées.