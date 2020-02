OL - ASSE : Coronavirus, mesures drastiques à Lyon pour le derby

La menace du coronavirus continue de planer après le match entre l’ OL et la Juventus au Groupama Stadium. Cette fois, le staff de Lyon vient de prendre des mesures pour la réception de l’ ASSE dimanche pour le derby rhodanien.

L’ OL prend des précautions contre le coronavirus pour l’ ASSE

Dimanche, l’ OL va tenter de surfer sur son regain de confiance avec la réception de l’ ASSE. Les Lyonnais restent sur deux victoires de rang, dont un succès de prestige (1-0) contre la Juventus de Turin en Ligue des Champions. Cette rencontre avait beaucoup fait parler, notamment à cause du déplacement de milliers de supporters italiens. Surtout que l’Italie est frappée par le coronavirus.

Alors que des précautions sont prises contre le coronavirus, Rudi Garcia a annoncé que son groupe ne sera épargné. Pour la réception de l’ ASSE, le coach de l’ OL a annoncé des mesures drastiques pour ses joueurs et le staff de Lyon.

Bises et poignées de mains interdites pour les Lyonnais

Comme le révèle Le Dauphiné, Rudi Garcia a annoncé que des gestes habituels comme les bises et les poignées de mains sont désormais interdites à tout le staff de l’ OL. « On fera attention nous ne nous serrerons plus la main, pareil pour ceux qui ont l’habitude de se faire la bise. C’est juste un sage principe de précaution », a expliqué le technicien français.

Reste maintenant à savoir ce qu’il en sera durant la rencontre contre l’ ASSE. Surtout que le protocole impose aux joueurs et aux officiels d’échanger des poignées de main avant la rencontre. Quid des contacts entre les principaux acteurs de la partie ? D’autant plus devant leur public, les Gones devront mettre de l’intensité vu qu’ils auront à cœur de laver l’affront subi à Geoffroy-Guichard lors de la phase aller du championnat.