ASSE : La condition de Puel pour que Ruffier retrouve le groupe

Que doit faire Stéphane Ruffier pour retrouver sa place à l’ ASSE ? Le gardien de but de l’AS Saint-Étienne est en effet écarté par l’entraineur Claude Puel depuis la semaine dernière.

Ruffier, quelles sont les conditions requises pour son retour ?

Absent du groupe de l’ ASSE contre le Stade de Reims (1-1), Stéphane Ruffier ne retrouvera pas le groupe de Claude Puel pour le derby contre l’ OL, dimanche (21h). Dans son explication sur la mise à l’écart du gardien de but N°1 de l’AS Saint-Étienne, l’entraineur et manager général des Verts a indiqué que « les conditions ne sont pas requises pour son retour dans le groupe ».

À la question de savoir quand le portier de 33 ans va retrouver le groupe, le technicien a répondu : « c’est de la cuisine interne ». En tous cas, Claude Puel a balayé l’idée d’un éventuel manque d’implication ou d’engagement de Stéphane Ruffier. « Qui a dit qu’il n’était pas concerné par le match », a-t-il interrogé en conférence de presse, vendredi.

Pour rappel, l’agent du joueur natif de Bayonne s’en était pris violemment à Claude Puel, suite à la décision de ce dernier de titulariser Jessy Moulin contre Reims. L’ ASSE avait condamné les propos de Patrick Glanz et apporté tout son soutien à son coach, dans un communiqué officiel. Une décision forte de la direction de l' ASSE qui a conforté Claude Puel.

Des excuses publiques exigées à Stéphane Ruffier par Puel ?

Malgré tout, le technicien français serait prêt à réintégrer Stéphane Ruffier dans son équipe, selon Mohamed Toubache-Ter. Mais à une condition bien claire. L’Insider croit savoir que Puel demande au gardien de but qu’il lui « présente des excuses et devant le groupe » stéphanois.

Pour mémoire, Timothée Kolodziejczak avait été aussi écarté un temps par Claude Puel, avant de revenir en grâce, après deux mois et demi d'absence en Ligue 1.