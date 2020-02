PSG Mercato : La folle demande de Kylian Mbappé pour prolonger

Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2022, Kylian Mbappé attire les convoitises des plus grandes écuries européennes. Pour conserver son joueur le plus longtemps possible, la direction du Paris Saint-Germain entend le prolonger. Seulement, il pose certaines conditions.

Le PSG fixé pour la prolongation de Kylian Mbappé

A 21 ans, Kylian Mbappé vit une nouvelle saison de haut vol avec le PSG. Le jeune attaquant tricolore a déjà planté 16 pions en 16 apparitions cette saison en ligue 1. Avec ces statistiques, inutile de rappeler que le champion du monde est sur les tablettes de grandes écuries européennes, notamment le Real Madrid à qui il semble promis.

Sauf que Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ne comptent pas se séparer de Kylian Mbappé dans les prochains mois. La direction du PSG souhaite en effet prolonger le contrat de l’ancien monégasque. Arrivé en 2017, le bail du natif de Bondy court jusqu’en 2022 avec le Paris Saint-Germain. Le board parisien entend rallonger le séjour du Français au Parc des Princes.

Kylian Mbappé n’y est pas opposé sauf qu’il pose pas mal de conditions pour rempiler avec le PSG. S’il est connu que le jeune attaquant parisien voudrait au moins être aligné sur le salaire de Neymar, il semble qu’il voudrait également que son club le libère l’été prochain. Ceci pour se rendre au Japon et disputer les Jeux olympiques.

Une prolongation de Mbappé liée aux JO 2020 ?

Comme le révèle Le Parisien, Kylian Mbappé voudrait conditionner sa prolongation de contrat à sa participation aux JO 2020 à Tokyo. Jusqu’ici, la direction du PSG, notamment Leonardo, s’était montré réticente à l’idée de laisser son attaquant prendre part à la compétition l’été prochain. Si Mbappé venait à disputer ces Jeux, cela signifierait qu’il n’aurait pas de vacances.

Une fois l’exercice actuel terminé, Kylian Mbappé devra disputer l’ Euro 2020 avec les Bleus. La compétition se joue du 12 juin au 12 juillet. Les JO 2020 débutent quelques jours plus tard, le 22 juillet, et s’achèvent le 8 août. A ce rythme, on peut bien se demander comment l’attaquant de 21 ans va récupérer à moins qu’il ne commence la saison avec du retard.